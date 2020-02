Polacy kupują coraz mniej kawy rozpuszczalnej

W 2019 r. sprzedało się w Polsce blisko 500 tys. ekspresów, a kawę w ziarnach kupuje już 30 proc. gospodarstw domowych - informuje "Rzeczpospolita".

Polski rynek kawy to ok 6 mld zł rocznie, z czego ok. połowy to wydatki gospodarstw domowych. Rynek jest stabilny, według danych GfK zebranych dla „Rzeczpospolitej" w 2019 r. wzrósł o 2 proc.

Wewnątrz tej kategorii zmiany są coraz większe. Spada znaczenie kawy rozpuszczalnej, choć jest wciąż liderem – w 2019 r. aż 78,7 proc. gospodarstw domowych dokonało choć raz zakupu takiej kawy, ale to spadek o 6,7 pkt proc. stosunku do 2014 r.

Aleksandra Gębarowska, konsultant Panel Gospodarstw Domowych GfK Polonia mówi, że w tym okresie kawa instant straciła ok. 13 proc. pod względem wartości i ok 14 proc. pod względem ilości. Jedynie w 2019 r. widoczny był niewielki wzrost ilości sprzedaży. Rośnie za to znaczenie kawy ziarnistej, którą kupuje już 30 proc. gospodarstw.

W ślad za nowym trendem spada zainteresowanie kawą mieloną, która w odniesieniu do 2014 r. zanotowała spadek ilościowy o ok. 15 proc.

