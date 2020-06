Polacy kupują kosmetyki gównie w Rossmannie i Biedronce

Ponad 50 proc. osób zaopatruje się w kosmetyki stacjonarnie, fot.mat. pras.

Prawie 40 proc. Polaków kupuje kosmetyki tylko raz w miesiącu. Z kolei aż 60 proc. klientów sklepów kosmetycznych nie wydaje na nie więcej niż 100 zł miesięcznie. Ponad 50 proc. osób zaopatruje się stacjonarnie. Artykuły te są najczęściej nabywane w Rossmannie, Biedronce i Hebe. O wyborze sklepu w głównej mierze decydują promocje. Liczy się też szeroki asortyment i bliskość placówki od miejsca zamieszkania. W dobie pandemii blisko połowa ankietowanych nie zmieniła też częstotliwości robienia tego typu zakupów. Tak wynika z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i aplikację BLIX.

Z badania wynika, że 39% konsumentów kupuje kosmetyki co miesiąc. 33% ankietowanych nabywa je co dwa tygodnie, a 16% – raz na siedem dni. 12% respondentów twierdzi, że robi to rzadziej niż raz w miesiącu. Zdaniem Joanny Baran z aplikacji BLIX, ww. odpowiedzi ewidentnie świadczą o świadomości konsumenckiej. Zakupy kosmetyczne rzadko bywają impulsywne. Zwykle są dokonywane wtedy, gdy produkty się kończą, czyli średnio po miesiącu stosowania.

– Tempo zużywania kosmetyków zależy od wielu czynników. Należy wziąć pod uwagę m.in. indywidualne nawyki, różne pojemności opakowań i formy dozowania. Zwykle jednak te artykuły mają starczyć na miesiąc. Taki okres umożliwia producentowi rotację towarów na półce. Klientowi daje to poczucie, że produkt jest wydajny – wyjaśnia dr Justyna Żerańska z Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

Ponadto badanie wykazało, że w czasie pandemii nie zmieniła się częstotliwość zakupu kosmetyków. Tak zadeklarowało 45% konsumentów. 26% respondentów nie zwracało uwagi na to uwagi. 22% nabywało je rzadziej, a tylko 7% – częściej.

W kwestii wydatków ustalono, że aż 41% Polaków inwestuje w kosmetyki 51-100 zł miesięcznie. 20% badanych wskazuje sumę 101-150 zł. 19% konsumentów deklaruje kwotę poniżej 50 zł, 12% ankietowanych wydaje 151-200 zł, a tylko 4% – 201-250 zł. Po 2% wskazań mają wartości powyżej 300 zł oraz w przedziale 251-300 zł.

– Ciągłe promocje na art. kosmetyczne nauczyły Polaków oszczędzania. Jeśli można kupić produkt nawet o 55% taniej niż w standardowej cenie, to nie ma sensu przepłacać. Kiedyś kosmetyk za 50-100 zł był czymś normalnym. Dziś markowy podkład czy krem do twarzy łatwo jest nabyć w dobrej promocji. Dzięki temu klient ma większą ilość produktów w ww. kwocie – komentuje Joanna Baran.

Łącznie 53% badanych wciąż chce kupować kosmetyki stacjonarnie. Nie zmieniły tego nawet okoliczności pandemiczne. W sumie tylko 12% konsumentów woli robić tego typu zakupy online. Natomiast 28% osób preferuje oba rozwiązania, nabywając część produktów w placówkach handlowych, a niektóre – w Internecie.