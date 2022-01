Polacy na słodycze z dodatkiem kakao wydają około 190 zł rocznie

W ubiegłym roku wartość światowego rynku słodyczy była oceniona na 106 mld dolarów. Mimo okresowego zahamowania związanego z wybuchem pandemii, perspektywy na kolejne lata są bardzo pozytywne. Odwołując się do prognoz rynkowych sporządzonych przez Euromonitor, globalny rynek czekolady osiągnie 133 mld dolarów do 2025 roku - to wzrost aż o prawie 25 proc.

Rozwija się także nasz rodzimy rynek, którego wartość - jak podaje Nielsen - w czerwcu 2021 r. wyniosła 7,65 mld zł, co oznacza wzrost o 0,5 proc. rok do roku. W tym czasie produkcja wyrobów czekoladowych wyniosła 189 tys. ton i utrzymała się na podobnym poziomie jak rok wcześniej.

- Bazując na dostępnych danych, a także na własnych obserwacjach jestem zdania, że czekoladowa branża zarówno w Polsce, jak i na świecie, będzie miała się bardzo dobrze - mówi Krzysztof Stypułkowski z Manufaktury Czekolady Chocolate Story.

W 2022 roku czekolada będzie droższa?

Trwająca nadal pandemia, a także rosnąca inflacja powodują wzrost cen żywności, w tym czekolady. Według raportu przedstawionego przez GUS w listopadzie 2021 r. żywność i napoje bezalkoholowe podrożały rok do roku o 6,4 proc. Wyższe niż rok wcześniej są m.in. ceny cukru i mleka czy ziarna kakaowca. Dodatkowo rosną koszty pracy, opakowań i transportu towarów. Co ważne, ziarno kakao kupujemy w walutach, więc najbardziej niepokoją nas rosnące ceny euro i dolara.



Nadchodzące miesiące przyniosą prawdopodobnie dalszy wzrost cen - także czekolady, ale nie oznacza to, że Polacy przestaną ją jeść. Konsumenci są w stanie zapłacić więcej za wyroby wysokiej jakości i co ważne - kochają czekoladę. Powołując się na wspomniany już wcześniej raport Nielsena, „Światowy i polski rynek czekolady”, statystyczny Polak na słodycze z dodatkiem kakao wydaje około 190 zł rocznie.

Najczęściej sięga właśnie po tabliczkę czekolady (28,2 proc. rynku) albo praliny (27,2 proc. rynku), a w dalszej kolejności po batoniki, wafelki czy figurki.

- Mimo ostatnich zawahań na rynku związanych z pandemią, cały czas mamy na rynku tendencję wzrostową. Ceny surowców, owszem będą wyższe i w konsekwencji może to spowodować spowolnienie dynamiki wzrostu rynku, jednak prognozy na przyszłość mimo to są bardzo pozytywne. Z każdym rokiem rośnie świadomość konsumencka Polaków - przy zakupach zwracają uwagę nie tylko na cenę, ale również na jakość produktu, opakowanie czy kraj pochodzenia. Według badań wysoka jakość produktów żywnościowych to kierunek przyszłości. Konsumenci, którzy chcą zdrowych, dobrych jakościowo produktów, czytają etykiety i sprawdzają składy, a ponadto są w stanie zapłacić za taką żywność więcej. - uważa Krzysztof Stypułkowski.