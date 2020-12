Polacy na świąteczne wydatki muszą pracować ponad tydzień

Z najnowszego świątecznego raportu Deloitte wynika, że Polacy w tym roku na święta wydadzą ok. 1,3 tys. zł. To oznacza, że osoba zarabiająca średnią krajową musi przepracować 8 dni, żeby pokryć wszystkie wydatki na tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Osobom otrzymującym minimalne wynagrodzenie zajmie to dłużej, bo nieco ponad dwa tygodnie – wynika z analizy Personnel Service.

W tym roku na prezenty, żywność, podróże oraz spotkania z najbliższymi w okresie świąt Bożego Narodzenia wydamy średnio 1318 zł. To kwota niższa o 29% niż w zeszłym roku.

Z danych GUS wynika, że w trzecim kwartale br. przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło 5169 zł brutto (3733 zł netto). Przyjmując, że w miesiącu pracujemy średnio 22 dni, w trakcie dnia pracy za średnią krajową pensję zarabiamy 170 zł „na rękę”. To oznacza, że aby zgromadzić środki finansowe na święta Bożego Narodzenia potrzebujemy 8 dni roboczych. Ponad pół miesiąca będą musiały spędzić w pracy osoby zarabiające najniższą krajową stawkę, która wynosi 1921 zł netto. Ich dzienna stawka przy 22 dniach roboczych w miesiącu to 87 zł. Stąd konieczność pracy przez 15 dni, aby pokryć wydatki świąteczne wynoszące średnio 1318 zł.

- W ubiegłym roku pracownik otrzymujący wynagrodzenie minimalne, aby zarobić pieniądze na wydatki świąteczne, musiał przepracować aż 25 dni robocze. To o 10 dni więcej niż szacuje się w tym roku. Na skrócenie tego okresu wpłynęły głównie dwa czynniki. Po pierwsze, podniesienie płacy minimalnej z poziomu 2250 zł brutto na 2600 zł brutto. Po drugie, w tym roku na święta wydamy zdecydowanie mniej. W obecnej sytuacji, spowodowanej pandemią, nasze zakupy będą bardziej przemyślane, a spotkania w gronie najbliższych kameralne, co bezpośrednio wpłynie na wydatki – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service, ekspert ds. rynku pracy.

Najszybciej na świąteczne wydatki w tym roku zarobią pracujący w branży informacyjno-komunikacyjnej oraz finansowej i ubezpieczeniowej – potrzebują na to niewiele ponad 4 dni. Nieco więcej, bo aż 7 dni, będą musieli poświęcić na zarobienie świątecznej „pensji” przedstawiciele branży, w której są rolnicy, ale także myśliwi, gajowi i rybacy. Budowlańcom oraz pracownikom opieki medycznej czy pomocy społecznej zdobycie środków na świąteczne zakupy zajmie ok. 8 dni. Pracownicy fizyczni będą musieli pracować na świąteczne wydatki zdecydowanie dłużej niż przedstawiciele branży informacyjno-komunikacyjnej czy finansowej. Również pracownicy administracji potrzebują więcej czasu, bo ok. 10 dni roboczych. Natomiast nauczyciele mianowani, aby zarobić na świąteczne wydatki potrzebują aż 12 dni.