Polacy nie chcą pracować jako kasjer i sprzedawca. Głównym powodem nie są niskie pensje

Według danych Barometru Zawodów na 2022 r. niskie płace będą powodem deficytów kasjerów i sprzedawców w blisko 1/3 powiatów zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Na niskie zainteresowanie kandydatów etatem w handlu wpływają także zmianowość, konieczność pracy w weekendy, nadgodziny oraz problemy z dojazdem do i z pracy.

Zmianowość - najczęstszy powód braków kandydatów do objęcia stanowisk handlowych - jest wymieniana przez twórców barometru niemal dwa razy częściej niż niskie płace.

W niemal 20 proc. powiatów, w których w 2022 r. prognozowane są deficyty na stanowiskach kasjerów i sprzedawców, powodem braków kadrowych jest brak uprawnień lub odpowiednich kwalifikacji, tj. obsługa kasy fiskalnej i terminali płatniczych czy książeczka sanepidowska.

Szacuje się, że w branży handlowej zatrudnionych jest 1,5-2 mln osób. W II kw. 2021 r. najwięcej nowych miejsc pracy powstało właśnie w handlu (i naprawie pojazdów samochodowych) – 28,7 tys. Zapotrzebowanie na pracowników handlu widoczne jest w Centralnej Bazie Ofert Pracy. W ciągu ostatnich 30 dni umieszczono tam w sumie 535 ogłoszeń oferujących etat dla 1158 kasjerów i sprzedawców. Według Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD) w IV kwartale 2021 r. prognozowany wzrost zatrudnienia w sklepach wyniesie 7 proc.

Pracodawcy z sektora handlowego stanęli do rywalizacji o kandydatów i muszą się bardzo starać, by tę rywalizację wygrać. Bo choć nie brakuje ogłoszeń, to brakuje zainteresowanych do pracy.

Pieniądze ważne, ale nie wszędzie

Mimo że stawki za pracę w handlu idą w górę, to i tak nie dla każdego pracownika są zadowalające. Oferowane wynagrodzenia wahają się między 3 tys. zł brutto a 4,6 tys. zł brutto i uzależnione są m.in. od wykonywanych obowiązków, doświadczenia zawodowego czy miejsca pracy.

