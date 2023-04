Polacy nie są przywiązani do jednej sieci handlowej. Ale jest format, który silnie lojalizuje

Lojalni przy tankowaniu – niekoniecznie przy ubieraniu

Czy Polacy to lojalni klienci? Niekoniecznie. Stosunkowo wierni jesteśmy wobec spożywczych sieci handlowych (9% respondentów wskazuje na jedną, a 49% na maksymalnie 3 ulubione), a także marek AGD i elektroniki (7% z nas ma jedną, a 44% wymienia 2 lub 3 preferowane). Wierni bywamy wobec serwisów streamingowych (11% wskazuje zdecydowanie na jeden, a 40% na 2 do 3 wybieranych chętniej, niż inne), a aż 25% Polaków deklaruje, że ma jedną, ulubioną sieć stacji paliwowych, do której wraca bez względu na to, jak atrakcyjna jest oferta konkurencji.

Polacy mają swoje ulubione stacje

Ten ostatni wyniki to naprawdę spore osiągnięcie, zwłaszcza w porównaniu do marek odzieżowych, bo w ich przypadku zbudowanie lojalności okazuje się najtrudniejsze. Wobec jednej marki w tej kategorii wierność deklaruje zaledwie 5% ankietowanych, 20% twierdzi, że nie ma ulubionej marki, a 37%, że ma ich więcej, niż 3.

Lojalność konsumentów jest skorelowana nie tylko z kategorią produktową, ale także z wiekiem i wykształceniem – komentuje Piotr Zimolzak z SW Research - Ci z pokolenia Z (16-24 lat) częściej dywersyfikują swoją lojalność wskazując na więcej niż 3 ulubione brandy w danej kategorii. Przedstawiciele Silver Generation z kolei są najmniej skłonni do tego, by być wiernymi jakiejś konkretnej marce. Na drugim biegunie są osoby z najniższym wykształceniem, którym najłatwiej przychodzi wskazanie jednej marki, jako tej preferowanej w danym obszarze. Czy Polacy są lojalnymi klientami?, fot. mat. pras.

Czy tylko programy lojalnościowe lojalizują?

Rodzi się pokusa, aby wysoki poziom lojalności wobec stacji benzynowych przypisywać programom lojalnościowym, bo to marki z tej kategorii, jako pierwsze wprowadziły je do Polski na masową skalę. Potwierdzałyby to także deklaracje konsumentów: 40% ankietowanych wymienia program lojalnościowy, jako element silnie lojalizujący. Jednak posiadanie programu lojalnościowego nie jest gwarancją sukcesu per se.





Jak podkreśla Dominik Olejko, szef działu badań i zaangażowania klientów w Europie Wschodniej z H&M, raz zaprojektowany program lojalnościowy, którego nie będziemy dostosowywać do oczekiwań konsumentów i rynku, nie ma racji bytu.

- Musi ewoluować. Także zniżki, jako narzędzie lojalizujące mogą stać się bronią obosieczną, bo długoterminowo osłabiają siłę marki. Opinię tę potwierdzają także inne wyniki z wspomnianego badania. Tylko 7% ankietowanych nie należy do żadnego programu lojalnościowego, co jednak nie oznacza, że pozostali aktywnie z nich korzystają. Tylko 40% respondentów deklaruje, że należąc do kilku programów, aktywnie korzysta z ich oferty. Reszta korzysta z nich wybiórczo (31%), lub wręcz tylko z jednego (9%) - tłumaczy Dominik Olejko.

Lojalizująca siła dobrej opinii

31% ankietowanych wskazało na to, że na ich lojalność wobec marek wpływ mają pozytywne opinie innych klientów.

-To dlatego marki powinny nie tylko regularnie zachęcać swoich klientów do pozostawiania opinii na temat swoich produktów, ale też stale monitorować, co się mówi na ich temat w sieci. Negatywne opinie mogą spowodować, że wierny dotąd klient zwróci się do konkurencji. Pozytywne natomiast będą utrwalać w konsumentach przekonanie, że wybrali dobrze i czynić z nich ambasadorów marki. A to najlepsze wsparcie w naszej zdygitalizowanej rzeczywistości, w której opinie odgrywają rolę większą niż kiedykolwiek wcześniej - podkreśla Zuzanna Bieńko, ekspertka z LoveBrands Group specjalizująca się w budowaniu reputacji marek.