Polacy piją rzadziej niż 5 lat temu

Zapytano Polaków, czy ich zdaniem spożywają alkohol częściej czy rzadziej niż 5 lat wcześniej. Okazało się, że aż 51,23% badanych deklaruje, że częstotliwość spożywania przez nich alkoholu nie zmieniła się. Jednak aż 41,16% Polaków twierdzi, że spożywa alkohol rzadziej niż 5 lat wcześniej, a aż 24,57% ogółu badanych deklaruje, że spożywa alkohol zdecydowanie rzadziej. Szczególnie ciekawe jest jednak to, jak deklaracje dotyczące zmiany częstotliwości spożycia alkoholu rozkładają się w różnych grupach.

Sprawdzono, jak rozkładają się zmiany preferencji Polaków dotyczące zawartości alkoholu w spożywanych trunkach w podziale na Polaków pijących alkohol rzadziej oraz częściej.

Okazuje się, że Polacy, którzy deklarują że piją alkohol rzadziej niż 5 lat wcześniej, w przeważającej większości deklarują, że spożywają obecnie słabsze alkohole. Jak się to ma do danych GUS? Być może fakt, że pijemy alkohole słabsze sprawia, że nie zauważamy, że częściej pijemy, a co za tym idzie, więcej pijemy?

