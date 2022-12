Polacy popadają w długi. 2,7 mln ma problem z regulowaniem bieżących zobowiązań

Na koniec października br. łączna wartość zaległego zadłużenia konsumentów to blisko 77,4 mld zł.

Na koniec października br. łączna wartość zaległego zadłużenia konsumentów to blisko 77,4 mld zł, a problem z regulowaniem bieżących zobowiązań ma prawie 2,7 mln osób. Tak wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK.

To o 4,9 mld zł długu i o prawie 19 tys. niesolidnych płatników więcej niż w końcu grudnia ubiegłego roku - wskazali analitycy.

- Nie napawa optymizmem również fakt, że średnie przeterminowane zadłużenie przypadające na konsumenta wynosi już blisko 29 tys. zł - ocenia główny analityk BIG InfoMonitor prof. Waldemar Rogowski.

Dane wyraźnie pokazują, że Polacy popadają w długi

Z badania Quality Watch dla BIG InfoMonitor wynika, że największy problem konsumenci mają obecnie z regulowaniem rachunków za media, ale długi Polaków obejmują też inne zobowiązania.

Do zaległości za prąd, gaz i wodę, które przekraczają 7 mln zł, dochodzą też np. niespłacane rachunki za telefon i TV - ponad 1 mld zł; zaległe płatności za czynsz - prawie 200 mln zł, czy wobec ubezpieczycieli - kolejne 98 mln zł.

Zobowiązania pozakredytowe Polaków sięgają w sumie ponad 42 mld zł, a te względem banków i innych instytucji finansowych - ponad 35 mld zł.

Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak zwrócił uwagę, że konsumenci wiele decyzji zakupowych odkładają w czasie.

- Zmalała skłonność do zaciągania kredytów, a na pokrycie codziennych potrzeb i wydatków wykorzystywane są bieżące oszczędności. Zmieniła się też zupełnie klasyfikacja problemów Polaków, nigdy przedtem w naszych badaniach media, paliwo czy żywność nie były wskazywane jako te najbardziej uciążliwe - wskazał, komentując dla PAP wyniki badania. - Nasze dane już wyraźnie pokazują, że Polacy popadają w długi - stwierdził.

Najbardziej uciążliwe, codzienne płatności Polacy

Według badania wśród najbardziej uciążliwych codziennych płatności Polacy wymieniają najczęściej - bez względu na płeć, wiek czy miejsce zamieszkania - rachunki za prąd, gaz i wodę (42 proc.). Co trzeci Polak z kolei, za szczególnie problematyczne uznaje koszty zakupu paliwa (36 proc.) - ta kategoria wyróżnia głównie mężczyzn (40 proc.), osoby między 35. a 44. rokiem życia (49 proc.) oraz mieszkańców wsi i dużych miast (od 100 do 500 tys. mieszkańców) - kolejno 40 i 36 proc.

Zakup żywności ze względu na rosnące ceny jest natomiast uciążliwy dla 33 proc. badanych, opału - dla 24 proc. osób, a czynszu - 22 proc. Z wydatkami na ogrzewanie borykają się głównie mieszkańcy wsi, a problem z czynszami mają przede wszystkim mieszkańcy wielkich miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) - po 39 proc. Co piąty ankietowany (21 proc.) wymienia kredyty i pożyczki jako swoje największe utrapienie - w tej grupie są głównie respondenci z grupy wiekowej 45-54 lata (31 proc.). Leki i preparaty medyczne wymienia natomiast co szósta osoba i ten wydatek jest bolesny głównie dla seniorów. Co dziesiąty Polak deklaruje, że żadne wydatki nie są dla niego szczególnie uciążliwe.

Badanie Quality Watch dla BIG InfoMonitor, przeprowadzono na próbie 1064 dorosłych Polaków techniką CAW, 28-31 października 2022 r. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ amac/