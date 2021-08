Polacy popierają protesty AgroUnii

"Czy popiera Pani/Pan protesty rolników?" - na takie pytanie pozytywnie odpowiada 57,2 proc. społeczeństwa. Tak wynika z przeprowadzonego dla Money.pl badania United Surveys.

Rolnicze protesty są popularne przede wszystkim na wsi – tam kibicuje im aż 77 proc. badanych. Co ciekawe, w największych miastach (pow. 250 tys. mieszkańców) zrozumienie dla rolników sięga 54 proc. To niewiele mniej niż w miastach do 55 tys. mieszkańców, gdzie "za" jest 55 proc. osób.



Jak tłumaczy prof. Mikołaj Cześnik, socjolog z Uniwersytetu SWPS wysokiego na tle protestów innych grup społecznych poparcia nie można bagatelizować tym bardziej, że dotyczy ono specyficznej grupy zawodowej.

- Rolnicy często są przedstawiani jako "chłopcy do bicia". Powodem są ich przywileje i specyficzne traktowanie – choćby niskie składki na KRUS - dodaje.

AgroUnia chce być partią. W połowie sierpnia AgroUnia złożyła wniosek o rejestrację jako partii politycznej.