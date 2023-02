Polacy postanowili: mniej mięsa w diecie

Do przestawienia się na dietę roślinną przez cały styczeń dodatkowo zachęcało wyzwanie „Veganuary”, dzięki któremu ponad 2000 osób zadeklarowało ograniczenie mięsa co najmniej na miesiąc.

Polacy postanawiają jeść mniej mięsa

Przełom starego i nowego roku to już tradycyjnie czas podejmowania postanowień, których chcemy trzymać się przez kolejne miesiące. Jak wynika z badań zrealizowanych na zlecenie Pyszne.pl, blisko połowa z nas – aż 46% osób – przynajmniej raz w życiu próbowała zrezygnować z jedzenia mięsa. Zmiana nawyków żywieniowych to także drugie z częściej wskazywanych w badaniu postanowień noworocznych (43% - tuż za zwiększeniem aktywności fizycznej, które założyło 61% badanych).

Veganuary - co to za akcja?

Spośród tych, którzy w 2023 roku planują zmienić coś w swojej diecie, najwięcej osób zadeklarowało, że zmniejszy spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego (42%), a co czwarta ankietowana osoba zamierza ograniczyć jedynie spożycie czerwonego mięsa – w szczególności mężczyźni (30%) oraz osoby w wieku 55-64 lat (38%).

Wciąż jednak duża część z nas nie chce nawet częściowo zrezygnować ze spożywania mięsa i to właśnie do nich głównie została skierowana akcja „Veganuary”. Wyzwanie polegało na tym, by w styczniu ograniczyć jedzenie produktów pochodzenia zwierzęcego.

Akcja „Veganuary” rozpoczęła się prawie 10 lat temu w Wielkiej Brytanii. Organizatorzy zachęcają do spróbowania kuchni roślinnej (wegańskiej) oraz ograniczenia jedzenia mięsa i produktów odzwierzęcych przez cały styczeń. Ambasadorami „Veganuary” są gwiazdy światowego kina, w tym m.in. laureat Oscara Joaquin Phoenix, a także sportsmeni i sportsmenki, muzycy oraz politycy. W Polsce akcję wspierał serwis Pyszne.pl, który przygotował specjalną stronę internetową –wegetrener.pl, na której internauci mogli znaleźć informacje na temat żywienia roślinnego, w tym porady psychodietetyka, a także praktyczne szczegóły wyzwania. Pyszne.pl stworzyło też postać Wege Trenera, w którego wcielił się aktor i komik Rafał Rutkowski. Wykreowana postać w pięciu żartobliwych filmach motywowała widzów do udziału oraz wytrwania w „bezmięsnej próbie”.