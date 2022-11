Polacy rezygnują z mięsa. Są na to twarde dane

Eksperci nie mają wątpliwości, że ma to związek z postępującą inflacją, która w przypadku mięs jest szczególnie odczuwalna.

Spada zainteresowanie zakupem mięs

- Produkty mięsne coraz rzadziej lądują w codziennym jadłospisie. W I półroczu 2022 r., w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r., zainteresowanie zakupem mięsa spadło o 6% w przypadku drobiu oraz o 16% w przypadku wołowiny. Mięso wieprzowe utrzymało wyniki na zbliżonym poziomie - komentuje Małgorzata Olczak, Head of Sales w Listonic.

Od lipca b.r. Listonic obserwuje też systematyczny spadek zainteresowania całą kategorią produktów mięsnych, a październik okazał się wyjątkowo kiepski (odnotowano najniższe wyniki w całym analizowanym okresie - od stycznia 2021 r.). W ujęciu rok do roku w październiku największy spadek dotyczył mięsa z indyka i wyniósł 35% (łączny wynik dla drobiu to -25%). Zainteresowanie wołowiną obniżyło się o 27%, wieprzową - o 18%.

Rezygnujemy z mięsa, bo jest coraz droższe

Zgodnie z najnowszymi danymi GUS, w październiku 2022 r. wskaźniki cen dla mięsa drobiowego, wołowego i wieprzowego wzrosły odpowiednio o 42.3%, 30.8% oraz 27.1%. To jedne z najwyższych wyników wśród produktów spożywczych - obok cukru, tłuszczów, mąki oraz mleka - co może tłumaczyć nastroje i zachowania konsumentów. Jako dodatkowe czynniki działające na niekorzyść branży mięsnej można również wskazywać wzrost popularności diet roślinnych, a nawet tzw. „aferę drobiową”, która została nagłośniona właśnie w październiku.



- Jeszcze w I półroczu b.r. wędliny cieszyły się sympatią konsumentów - pojawiały się na listach zakupów nieznacznie częściej niż rok wcześniej (wzrost zainteresowania na poziomie 5%). Jednak w końcu również ta kategoria musiała odnieść skutki cięcia kosztów w budżetach domowych. Już w październiku liczba dodań wędlin do list zakupów spadła o 21% r/r. Wzrost cen wędlin według najnowszych obliczeń GUS to 18,5% - podsumowuje Małgorzata Olczak.