Polacy rzucili się na marki własne. One jednak ...podrożały

NielsenIQ podaje, że w ciągu 12 miesięcy kończących się w czerwcu 2022 r. wartość sprzedaży marek własnych rosła w tempie 10,7 proc. rok do roku, podczas gdy cały koszyk FMCG – o 8,4 proc.

Marki własne są sporo tańsze od odpowiedników, w przeszłości nawet o 20–30 proc., ale teraz raczej trudno aż takich różnic cen oczekiwać.

– W wielu kategoriach cena marek własnych rośnie obecnie szybciej niż produktów markowych. Produkty marek własnych są wciąż postrzegane jako tańsze, a co pewnie ważniejsze w percepcji kupujących, oferują dobrą jakość w stosunku do ceny – mówi Natalia Ostrowska, analityk z NielsenIQ. – To w markach własnych kupujący szukają sposobów na reperowanie domowego budżetu. 23 proc. w naszym badaniu deklaruje, że sięga po produkty detalistów, aby lepiej zarządzać swoimi wydatkami na artykuły spożywcze – dodaje.

Całość w Rzeczpospolitej.