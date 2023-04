Polacy są gotowi zapłacić więcej, gdy produkt jest energooszczędny

Trendy ekologiczne wyraźnie zyskały na znaczeniu tuż po wybuchu pandemii COVID-19. Wówczas nabywcy zaczęli zwracać jeszcze większą uwagę na zielone kwestie, ponieważ chcieli realnie dbać o środowisko, a pośrednio także o swoje zdrowie. Jednak teraz, trzy lata później, sytuacja kształtuje się zupełnie inaczej. – Ostatnie kilkanaście miesięcy nie oszczędza Polaków pod względem finansowym. Obecnie, według danych z badania GfK „Current Consumer Mood” nabywcy najbardziej odczuwają podwyżki cen żywności, paliwa, energii elektrycznej oraz gazu. Dodatkowo na podejście Polaków do planowania wydatków wpływa kryzys energetyczny. W konsekwencji kluczowe znaczenie podczas wyborów zakupowych ma cena – wyjaśnia Dominika Grusznic-Drobińska, director marketing & consumer intelligence w GfK.

Oszczędzamy energię w trosce o portfele

Priorytetem nabywców są nie tyle najtańsze zakupy, co możliwie najkorzystniejsze pod względem finansowym. Polacy coraz częściej planują długofalowe oszczędności, które mają zabezpieczyć ich finanse także w przyszłości. – Jednym z ciekawszych trendów konsumenckich jest gotowość do zapłacenia więcej za produkt, który jest energooszczędny. W badaniu „Current Consumer Mood” taką skłonność zadeklarowało aż 55 proc. nabywców. Ta z pozoru proekologiczna postawa jest wywołana głównie pobudkami ekonomicznymi i potrzebą zadbania o domowe budżety – mówi Dominika Grusznic-Drobińska. – Innym dowodem na to, że chęć oszczędzania energii nie jest spowodowana ekologicznymi motywacjami, jest fakt, że jedynie 14 proc. Polaków zapłaci więcej za sprzęt wyprodukowany z materiałów przyjaznych środowisku, np. z recyklingu – dodaje ekspertka GfK.

Według danych GfK z „Current Consumer Mood” nabywcy doceniają również komfort i wygodę użytkowania (36 proc.), przedłużoną gwarancję (25 proc.) oraz dodatkowe akcesoria poszerzające funkcjonalność produktu (23 proc.). Za znaną markę więcej zapłaci co piąty konsument, a za design lub atrakcyjne wzornictwo – tylko co dziesiąty.