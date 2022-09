Polacy skończyli z zakupami na zapas

Z roku na rok także coraz mniej konsumentów deklaruje, że zdarza im się robić zakupy nieplanowane tylko dlatego, że coś jest w promocji. – wynika z najnowszego raportu Monitor Promocji 2022 ARC Rynek i Opinia.

Ulubiona promocja? Po prostu obniżka ceny

Zdecydowanie najpopularniejszym rodzajem promocji jest od lat obniżka ceny – obecnie z tego typu promocji korzysta ponad 2/3 konsumentów (67%). Jednocześnie od 2018 roku zauważalna jest tendencja spadkowa korzystania z promocji „rozdawanie bądź dołączanie do innych produktów próbek” (z 43% w 2018 na 25% w 2022r), degustacji produktów (z 43% w 2018 na 28% w 2022r) oraz testowania produktów lub usług (z 26% w 2017 na 13% w 2022r).

Koniec zakupów na zapas

Wyraźnie widać, że badani starają się robić bardziej rozsądne i przemyślane zakupy oraz częściej korzystają z obniżek cen w porównaniu do lat poprzednich. Patrząc na wyniki badania z poprzednich lat systematycznie spada odsetek osób deklarujących, że zwiększyli konsumpcję, zaś w ciągu ostatniego roku widać, że wyraźnie spadł odsetek osób, które kupowały produkty, których nie potrzebowały czy też robiły zakupy na zapas.

W porównaniu z rokiem 2021 zmalał (z 39% w 2021 do 33% w 2022) odsetek osób deklarujących pozytywne doświadczenia związane z udziałem w promocjach lub konkursach promocyjnych. Z drugiej strony niższy również jest odsetek osób, które mają negatywne doświadczenia z promocjami (28% w 2021 w porównaniu z 22% w 2022).

W czasach szalejącej inflacji Polacy ufają promocjom

Warto podkreślić, że na stosunek Polaków do promocji ma w dużym stopniu inflacja. Aż 25% osób przyznało, że ma teraz większe zaufanie do akcji promocyjnych.

Obecna sytuacja na rynku – wysoka inflacja, rosnące stopy procentowe i ceny choćby energii powodują, że Polacy coraz bardziej zaciskają pasa i starają się oszczędzać. Widać to w takich w ostrożniejszym i bardziej przemyślanym podejściu do wydawania pieniędzy oraz większym zaufaniu do promocji i większym zainteresowaniu nimi.

- Z naszego badania wynika, że respondenci poświęcają dużo czasu na szukanie produktów i usług atrakcyjnych cenowo, jednocześnie unikają robienia zapasów. Badani podkreślali, że przed inflacją ich zakupy były dużo bardziej spontaniczne i impulsywne. Teraz dużo częściej zastanawiają się, czy dany produkt jest im rzeczywiście potrzebny. Co więcej, niektórzy przyznają, że rezygnują z produktów, które uznają za „luksusowe”, takie jak np. lody, ciasta, słodycze. Te wyniki są bardzo istotną wskazówką dla marek, jak kształtować swoją politykę promocyjną w tym trudnym dla konsumentów czasie. – komentuje Anna Dąbrowska, kierowniczka zespołu badawczego w ARC Rynek i Opinia.