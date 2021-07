Polacy spodziewają się czwartej fali pandemii

Blisko trzy czwarte Polaków spodziewa się czwartej fali pandemii koronawirusa, która rozpocznie się jesienią – wynika z sondażu IBRiS dla poniedziałkowej „Rzeczpospolitej"

Rzeczpospolita zwraca uwagę, że widmo kolejnej fali związane jest z doniesieniami o rosnących zakażeniach na Wyspach Brytyjskich spowodowanych wariantem indyjskim (delta).



Z sondażu IBRiS wynika, że 55 proc. ankietowanych obawia się właśnie tego wariantu, a bardzo obawia się go 16,7 proc. Indyjskiego koronawirusa raczej nie obawia się natomiast ok. co czwarty ankietowany. A zdecydowanie nie obawia się go 17,2 proc.

74,1 proc. badanych spodziewa się kolejnej fali zakażeń jesienią, a 6,7 proc. latem. Z kolei 9 proc. ankietowanych jest zdania, że do niej w ogóle nie dojdzie.