Polacy stosują w pracy quiet quitting. Co to znaczy?

Według połowy respondentów wykonywanie wyłącznie wymaganych przez pracodawcę zadań jest mądre i sprytne, tylko co trzecia osoba uznała, że ma w pracy więcej ciekawych niż nudnych zadań.

46 proc. respondentów czuje się w pracy doceniana, a 39 proc. niezastąpiona, 3 na 10 respondentów nie wykonuje w pracy nic ponad absolutne minimum konieczne do zachowania posady.

Większość badanych deklaruje, że rozwijający się kryzys skłania i do większego poszanowania swojej pracy i lepszego wykonywania zadań.

W branży HR określa się okres pandemii Wielką Rezygnacją. Po fali odejść z pracy do firm nie powróciła jednak „dawna normalność”. Spora część osób, które pozostały na stanowiskach, angażuje się w pracę tylko w takim stopniu, jaki wymusza na nich umowa. Nie wychodzą z własną inicjatywą, dbają bardziej o work-life balance.

Co to jest quiet quitting?

Ten trend w USA nazwano quiet quitting, co na język polski można przełożyć jako „cicha rezygnacja”. Ale czy samo zjawisko przekłada się na polskie realia? To postanowiła sprawdzić za pomocą badania opinii firma Blue Colibri, tworząca platformę do prowadzenia komunikacji wewnętrznej.

Wyniki właśnie ukazały się w raporcie „Quiet quitting i work-life balance w Polsce 2023”.

- Polacy lubią pracować mądrze, zgodnie z maksymą „work smarter, not harder”, a nie „harować”. To jeden z wniosków pierwszego badania w Polsce poświęconego w całości zjawisku „cichego odchodzenia” - zauważa Tamás Barathi, współzałożyciel aplikacji Blue Colibri wywodzącej się z Węgier. - Quiet quitting wiąże się z innymi trendami widocznymi na rynku pracy: postawieniem na well-being (dobrostan) czy work-life-balance. To wyrzeczenie się jakże widocznego w naszych krajach na początku lat 90. kultu pracy - dodaje.

Terminu nie znamy, ale zjawisko i owszem

Blue Colibri to stworzona w 2019 r. aplikacja i platforma komunikacji wewnętrznej, która jest w stanie zastąpić kilkanaście narzędzi do rozmów, szkoleń i zarządzania kadrami w firmie. Korzysta z niej ponad 100 przedsiębiorstw i 84 tys. pracowników w całej Europie. Przeprowadzone z końcem 2022 r. badanie miało pozwolić Blue Colibri zorientować się w nastrojach panujących na polskim rynku pracy, na którym spółka zdecydowała się zadebiutować.

Źródło: Blue Colibri

Badanie pokazało, że 85 proc. pracowników w Polsce nie zna popularnego na Zachodzie terminu quiet quitting, a część osób deklarujących jego znajomość błędnie go definiuje. Nie oznacza to jednak, że postawy kojarzone z tzw. cichą rezygnacją są nam obce. Według połowy respondentów wykonywanie wyłącznie wymaganych przez pracodawcę zadań jest mądre i sprytne. 3 na 10 respondentów nie wykonuje w pracy nic ponad absolutne minimum konieczne do zachowania posady. Z drugiej strony większości badanych (88 proc.) zdarza się pracować dłużej niż wynikałoby z ich kontraktu, przynajmniej raz na jakiś czas.

Źródło: Blue Colibri

Jest kilka sprzecznych postaw

Blue Colibri postanowiła również rozpoznać polską kulturę feedbacku, czyli sposoby i formę przekazywania sobie nawzajem w zespołach informacji zwrotnej z oceną pracy drugiej osoby. Niemal połowa respondentów (46 proc.) deklaruje, że czuje się w swojej pracy doceniana. Z badania wynika, że najczęściej feedback jest przekazywany ustnie, zwykle podwładnym przez przełożonych - 62 proc. pracowników nie ma możliwości bezpiecznego i anonimowego podzielenia się kierownictwem firmy opiniami na temat swojego bezpośredniego przełożonego.

Sytuacja ekonomiczna też ma przełożenie na nastroje na rynku pracy. Podobnie jak w przypadku quiet quitting, widocznych jest kilka sprzecznych postaw. Większość badanych deklaruje, że rozwijający się kryzys skłania i do większego poszanowania swojej pracy i lepszego wykonywania zadań. Jednocześnie co trzecia zatrudniona osoba rozważa w tym roku zmianę pracy.

- Badanie zaprojektowaliśmy właśnie w ten sposób, aby nie pominęło zagadnień, które w największym stopniu wpływają na fenomen cichej rezygnacji zarówno w Polsce jak i w innych krajach. Na to, że 39 proc. zatrudnionych czuje się w swoim miejscu pracy niezastąpiona wpływ mają zarówno trendy z Zachodu jaki i sytuacja na krajowy rynku pracy czy kultura organizacyjna w polskich firmach - ocenia Magdalena Pekowska, która w Blue Colibri odpowiada za polski dział Sales and Customer Success Team.