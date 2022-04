Polacy szturmują second-handy

Na takie zakupy decyduje się coraz więcej młodych osób, a prawie połowa wszystkich respondentów kupuje odzież z drugiego obiegu już raz lub kilka razy w miesiącu.

Second-handy najmocniej kojarzą się Polakom z unikatowymi „perełkami”, a odzież z drugiej ręki wybierają coraz częściej z powodów związanych z ekologią.

– Już nie tylko niskie ceny przyciągają Polaków do sklepów z odzieżą używaną. Kupowanie w second-handach stało się modne, a z powodów środowiskowych wręcz pożądane. Potwierdza to najnowsze badanie Grupy LESS, która wokół rzeczy z drugiej ręki buduje cały ekosystem - pozyskując je od użytkowników, a następnie wprowadzając do drugiego obiegu w kanałach offline i online. Wyniki badania pokazują, co motywuje osoby wybierające modę z drugiej ręki i jakie doświadczenia towarzyszą im podczas takich zakupów.

Polacy w second-handach. Dlaczego kupujemy ubrania z odzysku?

Aż 63 proc. respondentów deklaruje, że wybiera second-handy ze względu na wysoką jakość dostępnych w nich produktów. Z kolei już ponad połowa badanych (54 proc.) jako powód takich zakupów wskazuje aspekt ekologiczny, a co czwarty respondent ceni sobie różnorodny asortyment. I choć powyższe czynniki stają się dla polskich konsumentów coraz ważniejsze, do kupowania z drugiej ręki wciąż najbardziej zachęca cena (69 proc. wskazań).

– Zakupy w second-handach mogą być ulgą i dla portfela, i dla naszej planety. Świadomość polskich konsumentów rośnie, a wraz z tym zmieniają się powody, dla których wybieramy ubrania z drugiej ręki. Lumpeksy nie są już kojarzone wyłącznie z miejscami, gdzie można kupić kiepski towar na kilogramy, ale za grosze. Jedni szukają tam rzeczy unikatowych, inni dobrej jakości – komentuje Wojciech Paczka, wiceprezes zarządu Groclin SA (LESS GROUP) – Najbardziej jednak cieszy fakt, że zmieniające się nawyki konsumentów kształtuje w dużej mierze troska o środowisko naturalne i o zasoby naszej planety. Coraz popularniejsza jest koncepcja ekonomii w obiegu zamkniętym. Rośnie też świadomość tego, że dbanie o rzeczy codziennego użytku wydłuża ich żywotność i zmniejsza zapotrzebowanie na produkcję nowych – dodaje Wojciech Paczka.

Ponad połowa osób biorących udział w badaniu LESS GROUP, jako pierwsze skojarzenie z second-handami wskazała unikatowe „perełki”. Już tylko dla 18 proc. pierwszym skojarzeniem są niskie ceny. Podium zamyka chęć dbania o środowisko i ekologię oraz wspieranie drugiego obiegu (17 proc.).

Second-handy się zdemokratyzowały