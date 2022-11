Polacy szukają dodatkowej pracy w handlu. Co oferują im sklepy?

Jak podaje Monitor Rynku Pracy Instytutu Badawczego Randstad, 13 proc. pracowników dorabia dzięki nadgodzinom,

Co piąta osoba zdecydowała się na pracę dodatkową, żeby zwiększyć swoje zarobki.

Po pracowników dodatkowych chętnie sięgają różne branże i punkty, m.in. sklepy i magazyny, np. do wykładania towaru.

Inflacja w Polsce w październiku 2022 r. wyniosła 17,9 proc., ceny towarów wzrosły o 19,5 proc. rok do roku, z kolei usług – o 13 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. To najwyższa inflacja od ponad 25 lat. To rzutuje na zachowania pracowników, którzy oprócz jednej, stałej pensji chcą zarabiać więcej przez podjęcie się pracy dodatkowej.

Jak podaje Monitor Rynku Pracy Instytutu Badawczego Randstad, 13 proc. pracowników dorabia dzięki nadgodzinom, a co piąta osoba zdecydowała się na pracę dodatkową, żeby zwiększyć swoje zarobki. Ponad połowa pracowników przyznaje także, że inflacja wpłynęła na ich decyzje zawodowe.

Gdy pod koniec ubiegłego roku prognozowano podwyżkę cen prądu i gazu oraz trudniejszą sytuację gospodarczą, spodziewano się, że część pracowników będzie negocjować stawkę wynagrodzenia. Jak wynika z danych Randstad, 10 proc. pracowników w III kwartale tego roku poprosiło o wyższą pensję. Okazuje się, że większa część zdecydowała się na podjęcie pracy dorywczej zamiast rozmów o podwyżce.

Rośnie znaczenie pracy dodatkowej

Tendencję wzrostową w poszukiwaniu pracy dodatkowej można zauważyć na portalach z ogłoszeniami. Według danych OLX Praca tylko w październiku osób poszukujących dodatkowego zajęcia zawodowego było o połowę więcej niż w tym samym okresie rok temu (+54 proc. r/r). Sama liczba odsłon ogłoszeń oznaczonych jako praca dodatkowa w minionym miesiącu przekroczyła 13 mln.

Po sierpniowym spowolnieniu wynikającym z końca sezonu na letnie prace dodatkowe, już trzeci miesiąc z rzędu rośnie liczba odpowiedzi na ogłoszenia o pracę dodatkową – jest ich o 29 proc. więcej w ujęciu rocznym, a miesiąc do miesiąca o 20 proc. we wrześniu i o 11 proc. w październiku.

Pracodawcy nadal nie rezygnują z rekrutowania pracowników tymczasowych (fot. Shutterstock)

W ostatnim miesiącu poszukujący pracy dodatkowej mogli wybierać spośród ponad 18 tysięcy ogłoszeń. Oferty pracy dodatkowej systematycznie zwiększają swój udział w całkowitej liczbie ogłoszeń – jeszcze kilka miesięcy temu stanowiły one niecałe 7 proc., dziś jest to ponad 8 proc. wszystkich ogłoszeń.

Warto jednak pamiętać, że rynek pracy się kurczy, stąd silniejsza pozycja ogłoszeń o pracę dodatkową – ich liczba się utrzymuje przy malejącym udziale pozostałych. Przewagą tego rodzaju zatrudnienia jest przede wszystkim brak długoterminowych zobowiązań. To dlatego pracodawcy nadal nie rezygnują z rekrutowania pracowników tymczasowych. Dla przykładu, w OLX Praca w kategorii Hostessa, roznoszenie ulotek udział ofert pracy oznaczonej jako dodatkowej przekracza 60 proc.

Sklepy sięgają po dodatkowych pracowników

Po pracowników dodatkowych chętnie sięgają różne branże i punkty, m.in. sklepy i magazyny, np. do wykładania towaru, gdzie co druga oferta ma charakter pracy dodatkowej. Pod koniec roku wzrasta liczba ogłoszeń dotyczących pomocy przy inwentaryzacji, a przed świętami, gdy rośnie liczba zamówień internetowych, część firm szuka dodatkowych rąk do pracy przy pakowaniu paczek.

Wyraźny i stały udział w pracy dodatkowej notują oferty zatrudnienia w sprzedaży – na stanowisko kasjera/pracownika sklepu lub do zajęć związanych ze sprzątaniem (5-7 proc.). Największy wzrost widać w kategorii Marketing i PR – tylko w październiku ofert pracy dodatkowej przybyło o blisko 40 proc. r/r oraz 22 proc. m/m.

Warto jednak zwrócić uwagę, że w tej kategorii wiele ofert dotyczy prac realizowanych na potrzeby marketingowe. W treści ogłoszeń można będzie znaleźć takie zdania, jak: „praca zdalna bez wychodzenia z domu, 3 godziny dziennie”.

Przykłady najpopularniejszych prac dodatkowych:

wykładanie towaru,

inwentaryzacja,

pakowanie paczek,

prace remontowe,

pracownik sklepu,

hostessa,

roznoszenie ulotek.

W zależności od pory roku można szukać pracy dodatkowej w różnych branżach. Coraz więcej obecnie publikowanych ofert wiąże się z nadchodzącymi świętami, także nikogo nie powinny dziwić ogłoszenia dotyczące pracy jako Elf-przewodnik czy w charakterze Św. Mikołaja.