Polacy uciekają przed inflacją. Inwestują w złoto

Mennica Skarbowa, największy w Polsce dealer złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych, zanotowała w I kwartale 2022 r. sprzedaż na poziomie 369,4 mln zł, czyli aż o 83 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2021 r., gdy przychód wyniósł 202 mln zł.

Spółka wygenerowała jednocześnie zysk netto na poziomie 15,8 mln zł w porównaniu do 4,5 mln zł w pierwszym kwartale 2021 roku, co oznacza wzrost o ponad 251%.

Tym samym w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. Mennica Skarbowa wypracowała prawie 70% rentowności, jaką zanotowała w całym 2021 r. (23,1 mln zł).

Wysoki popyt na złoto

Prezentowane wyniki to efekt rosnących marż na złocie oraz ogromnego popytu na ten surowiec, jaki obserwuje się na całym świecie, szczególnie w Europie Zachodniej. Bez wątpienia taka sytuacja wynika z trwającej wojny w Ukrainie, ale także wysokiej inflacji obserwowanej w większości państw na wszystkich kontynentach. W opinii Zarządu spółki należy się spodziewać dalszego wzrostu popytu na złoto w okresie średnioterminowym, a Polsce zapewne po raz kolejny zostanie pobity rekord sprzedaży tego kruszcu.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku Mennica Skarbowa sprzedała 1,7 tony złota. Największym zainteresowaniem wśród kupujących cieszyły się wciąż sztabki o wadze 100g i 1 uncji, a także monety bulionowe, zwłaszcza Kanadyjski Liść Klonowy i Australijski Kangur Miesięcznie spółka realizowała kilka tysięcy transakcji sprzedaży złota, zarówno w swojej sieci stacjonarnej, jak i online.

- Popyt na złoto na całym świecie rośnie, szczególnie w Europie Zachodniej, ale także Rosji. Niestety, to z pewnością efekt wojny na Ukrainie, szczególnie jeśli chodzi o zakup mniejszych produktów z tego kruszcu, które są traktowane jako potencjalny środek płatniczy w niebezpiecznych czasach. Ale klienci inwestują w złoto także w odpowiedzi na kolejne rekordy inflacji oraz prognozy nadchodzącej recesji światowej gospodarki. Przewiduję, że zainteresowanie złotem na tym poziomie nie zmieni się przez najbliższe 3-4 kwartały - komentuje Jarosław Żołędowski, prezes zarządu Mennicy Skarbowej.

Polacy inwestują w złoto - idą na rekord

- Jestem także przekonany, że jeśli nie zajdą żadne niespodziewane okoliczności to w Polsce pobity zostanie ubiegłoroczny rekord sprzedaży tego kruszcu, kiedy - jak szacujemy - Polacy kupili ponad 14 ton złota. Jeśli chodzi o wyniki Mennicy Skarbowej to należy podkreślić, że nasz rekordowy zysk, jaki zanotowaliśmy w I kwartale tego roku to z jednej strony efekt rosnących marż na całym świecie, a z drugiej - niższego poziomu kosztów i wyższej efektywności naszej spółki. Mennica Skarbowa systematycznie się rozwija, zwiększając sieć sprzedaży i swój udział w rynku - dodaje.