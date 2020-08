Polacy uważają, że brązowe jaja są bardziej naturalne

Jaja kurze występują w dwóch kolorach: białym i brązowym, a barwa skorupki nie ma wpływu na wartości odżywcze czy smak jaja. Dlaczego zatem przeciętny, polski konsument częściej sięga po te w kolorze brązowym?

W Polsce utarł się mit, że brązowe jajo jest naturalne, zdrowsze i pełne wartości odżywczych. Przez wiele lat beżowa barwa skorupki kojarzyła się z jajem prosto od kury, z hodującym nioski rolnikiem. Białe jaja natomiast utożsamiane były z hodowlą przemysłową, a kolor wynikać miał z modyfikacji genetycznych. Nic bardziej mylnego. Kolor skorupki jaja zależy wyłącznie od genów danej kury, te o jasnym upierzeniu znoszą jaja o białej barwie, natomiast kury o ciemnych piórach - brązowe. Jest to związane z ilością odkładanych barwników pochodzących z przemian hemoglobiny krwi. Nie ma to nic wspólnego z rasą kury, sposobem karmienia czy typem hodowli. W skorupce białych jaj barwniki się nie odkładają, bo taka jest cecha genetyczna kury. Nie ma to również wpływu na bogactwo witaminowe czy mineralne.

- Jaja są doskonałe niezależnie od koloru skorupki. Obserwujemy, że tendencja sięgania po brązowe jaja powoli ustępuje miejsca białym jajom, co nas ogromnie cieszy. Jednak przed nami jeszcze długa droga, aby w masowej świadomości białe jajo stało na równi z brązowym. Warto zaznaczyć, że szczególne zainteresowanie białymi jajami odnotowujemy w okresie Wielkanocy, gdyż lepiej prezentują się one przy świątecznych dekoracjach. Wtedy też dyskusja o wartościach odżywczych białych czy brązowych jaj zamiera. Tradycyjnie to właśnie białe jajo powinno przywoływać skojarzenia z sielskością, czy naturalnością. Jako producenci musimy edukować konsumentów i zachęcać do sprawdzania faktów. Pomimo obiegowej opinii białe oraz brązowe jaja są równie pyszne i zdrowe – wyjaśnia Barbara Woźniak, Prezes firmy Ovotek i Pełnomocnik Zarządu Ferm Drobiu Woźniak, właściciela marki Zdrovo.

Białe jaja są niezwykle cenione przez Amerykanów, uważają, że tylko takie są bezpieczne, gdyż widać na nich każde zabrudzenie, które powodują, że konsument takiego jaja już nie zakupi. Natomiast we Francji czy Niemczech dobre jajo pochodzi z ekologicznych certyfikowanych ferm, którego nie można kupić na targowiskach.