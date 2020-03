Polacy w 2019 roku wydali na produkty bio 620 mln zł. To 0,5 proc. całego rynku FMCG

rynek bio jest wart 620 mln zł fot. materiały prasowe

Nabiał, produkty dla dzieci, mleka roślinne i wódka za 620 mln zł. Tak wyglądał w 2019 roku polski koszyk produktów BIO posiadających certyfikat unijny, tzw. zielony liść. Nielsen po raz pierwszy oszacował wartość rynku produktów BIO w Polsce.

- Ponad 620 mln zł na produkty spożywcze BIO wydali Polacy w 2019 roku w sklepach niespecjalistycznych. Rok do roku to wzrost o 15% większy i 3 razy szybszy niż w przypadku koszyka spożywczego. Produkty BIO stanowią już 0,5% jego wartości. W koszyku produktów BIO znalazły się kolejno: nabiał i produkty dla dzieci stanowiące łącznie 55% wartości sprzedaży oraz mleka roślinne. Często jako marki własne, które stanowią 36% sprzedanych produktów. Głównym kanałem sprzedaży produktów BIO pozostaje duży format, gdzie dokonano ¾ sprzedaży tych produktów. Nieoczekiwanie czwarte miejsce zajmuje wódka BIO warta blisko 30 mln zł, czyli 5 razy więcej niż w 2018 roku. Podobnie jak pozostałe produkty wódka BIO sprzedaje się najlepiej w sklepach wielkoformatowych - 90% sprzedaży. To trend odmienny niż dla całej kategorii napojów alkoholowych, w przypadku której ponad połowa wartości sprzedaży generowana jest przez sklepy małoformatowe - mówi Monika Dyrda, Client Director z Nielsen Connect w Polsce.

W 2019 roku rynek nabiału BIO osiągnął wartość ponad 176 mln zł. W tej grupie znalazły się jogurty, kefiry, serki homogenizowane, sery żółte i mleko. Jogurty BIO warte ponad 100 mln zł jako pierwsze stały się bardziej przystępne cenowo dla konsumentów.

Produkty dla dzieci jako dania gotowe są dostępne w Polsce od 30 lat. Te z certyfikatem BIO stanowią obecnie 11% udziału w całej sprzedaży żywności dla dzieci. To głównie ciasteczka dla dzieci, jedzenie w słoikach, a także soki.

Rynek napojów roślinnych stanowi kroplę w morzu w porównaniu do rynku mleka, ale posiada ogromny potencjał napędzany trendem prozdrowotnym. Roślinne substytuty nabiału osiągnęły w ubiegłym roku wartość 203 mln zł, z czego blisko 20% tej wartości, to produkty BIO.

- Segment BIO wcale nie musi być niszowy. Nawet jeśli znaczenie Warszawy dla sprzedaży produktów BIO jest dwukrotnie wyższe, niż jej znaczenie dla sprzedaży koszyka spożywczego, nie notujemy znaczących różnic w przypadku lokalizacji sprzedaży pomiędzy regionami w pozostałej części kraju. Również niezależnie od miejsca pochodzenia prawie 40% konsumentów odpowiedzialnych za robienie zakupów w swoich gospodarstwach domowych zwraca uwagę, czy produkt jest ekologiczny (EKO) lub naturalny (BIO). Produkty BIO będą zajmować coraz więcej miejsca w koszyku spożywczym Polaków - przepowiada ekspertka.

Źródłem danych przedstawionych w komunikacie jest Panel Handlu Detalicznego, rynek: Cała Polska z Dyskontami (Food), sprzedaż wartościowa, analizowane okresy: lata 2018 - 2019. Analiza nie obejmuje sprzedaży produktów BIO w kanałach niemonitorowanych, w tym w sklepach specjalistycznych oraz kanale e-commerce.