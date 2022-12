Polacy wracają do centrów handlowych

Obroty centrów handlowych we wrześniu 2022 r. były o 18% wyższe niż w analogicznym okresie 2019 r.

Obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów. W największych galeriach (powyżej 60 tys. mkw. GLA) wzrost wyniósł 20,9%. Duże obiekty (40-60 tys. mkw. GLA) notowały wzrosty o 13,3%, średnie (20-40 tys. mkw. GLA) o 14,6%, a najmniejsze (5-20 tys. mkw. GLA) o 10,9%.

Wzrost obrotów w podziale na kategorie: gastronomia o 30,7%, wyposażenie domu z RTV i AGD o 27,4%, odzież o 12%.

Polacy nadal chętnie kupują też artykuły wyposażenia domu i sprzęt RTV/AGD w sklepach stacjonarnych, na co wskazuje ponad 27% wzrost w tej kategorii, we wrześniu. Z kolei moda, podobnie jak miesiąc wcześniej, odnotowała 12% wzrost dynamiki obrotów, w porównaniu do sierpnia 2019 r. W październiku 2022 r. odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index),

mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, była o 0,3% wyższa niż w październiku 2019 r.