Polacy wrócili do zakupów mięsa z lady

Prezes SRW RP przyznaje, że rynek wołowiny rządzi się obecnie dziwnymi prawami.

- Nie ma obecnie na rynku większego importera, który by go zdominował. Dziś eksportujemy wołowinę tylko do Unii Europejskiej. Ceny są obecnie rewelacyjne dla hodowców, w związku z czym niektórzy z nich przetrzymują zwierzęta licząc, że cena jeszcze bardziej wzrośnie. Polacy jedzą trochę więcej mięsa wołowego - mówi.

Janusz Rodziewicz zauważa, że znów rośnie sprzedaż mięsa i wyrobów z lad chłodniczych.

- To bardzo dobry kierunek i widzimy, że konsumenci znowu wrócili do zakupów mięsa z lady. Biorąc pod uwagę nowe przepisy opakowaniowe, które nas czekają, rozwijanie tego modelu przez sieci, m.in. Polomarket i Dino to doskonały pomysł - dodał.

Całość na portalspozywczy.pl