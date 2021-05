Polacy wybrali się w weekend na piwo, po czym wrzucali relacje na Facebooka

W sobotę 15 maja zostały otwarte lokale gastronomiczne, fot. materiały prasowe

Polacy bardzo stęsknili się za możliwością jedzenia i picia poza domem. Tylko w pierwszy weekend otwarcia ogródków gastronomii związane z tym tematem hasztagi osiągnęły takie zasięgi, jak słynne morsowanie przez cały styczeń - wynika z analizy Internetu przeprowadzonej przez polski SentiOne.

Z aż 90 proc. wypowiedzi Internautów przebija radość. Tylko pozostałe 10 proc. złości się na tłumy oraz brak maseczek i obawia się kolejnej fali pandemii.

W sobotę 15 maja, po ponad pół roku działania tylko „na wynos”, zostały otwarte lokale gastronomiczne. Na razie posilić się można jedynie w ogródkach, od 29 maja, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, dostępne będą również wnętrza lokali. W niektórych miastach przed północą spragnieni życia towarzyskiego ludzie odliczali sekundy jak w Sylwestra, a do wielu lokali ustawiały się kolejki. Od „Monciaka” w Sopocie po Krupówki w Zakopanem tysiące ludzi świętowało poluzowanie pandemicznych obostrzeń. A jakie emocje otwarcie gastronomii wzbudziło wśród polskich Internautów?

Ulubiony napój świętujących? Zdecydowanie piwo

SentiOne, polska firma zajmująca się m.in. monitoringiem Internetu z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, postanowiła to sprawdzić, analizując wzmianki w mediach społecznościowych, na portalach i forach internetowych, otagowane hasztagami „wspieramgastro”, „otwieramysię”, „otwarteogródki” i „otwartegastro”. W pierwszy weekend otwartych restauracji i barów było ich ponad 13,7 tys.

Około 30 proc. to wypowiedzi samych restauracji, kawiarni i barów, które zachęcały do odwiedzin. Pozostałe 70 proc. należało do klientów, którzy oznaczali restauracje i relacjonowali na żywo swój powrót do względnej normalności. W ciągu zaledwie 48 godzin wymienione hasztagi osiągnęły zasięg na poziomie 22 mln wyświetleń - czyli tyle, ile „morsowanie” przez cały styczeń.

Największą popularnością wśród klientów gastronomii w ten pierwszy weekend zdecydowanie cieszyło się piwo. Aż 34 proc. wszystkich wypowiedzi to relacje z picia piwa w ogródku. W dalszej kolejności pisano o jedzeniu obiadów, lunchy, śniadań i kolacji. Najmniej Internautów, bo tylko 4 proc., chwaliło się piciem drinków.

Aż 90 proc. Internautów cieszy się z otwarcia gastronomii