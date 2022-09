Polacy wydali w ub. roku 45 mld zł na alkohol

Gazeta podkreśla, że ostatni tak duży przyrost sprzedaży miał miejsce w 2014 r., kiedy to rynek urósł o 10 proc., oraz w 2015 r. - 9,6 proc.

Zdaniem ekspertów w zeszłym roku, podobnie jak przed laty, przyrost wydatków to efekt wzrostu cen. Z tą jednak różnicą, że w 2014 r. był on efektem podwyżki akcyzy o 15 proc., natomiast w 2021 r. został spowodowany inflacją i wzrostem kosztów działalności - czytamy w "DGP".

Dziennik wskazuje, że kolejnym powodem wzrostu wartości rynku jest kupowanie trunków z coraz wyższej półki, a więc i droższych, zwłaszcza w kategorii mocnych alkoholi.

Delikatny wzrost konsumpcji alkoholu, wyższe ceny trunków

Z danych PARPA wynika też, że mieliśmy w ubiegłym roku do czynienia z delikatnym wzrostem konsumpcji. W przeliczeniu na 100 proc. alkoholu średnie spożycie na mieszkańca wyniosło 9,7 l wobec 9,62 l w 2020 r. To zasługa wyrobów spirytusowych, których wypiliśmy w ubiegłym roku 3,8 l na osobę, najwięcej od 1994 r., oraz wina i miodów pitnych - 0,8 l, najwięcej od 2010 r. Sprzedaż piwa bowiem po raz kolejny spadła - pisze "DGP". Zdaniem ekspertów w dużym stopniu do tej sytuacji przyczyniła się pandemia. Odwołane imprezy masowe, ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych nie sprzyjały spożywaniu nisko procentowych trunków - zauważa dziennik.