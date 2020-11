Polacy zaczęli robić zakupy w nocy, gdy jest mniejszy ruch

Z badania konsumenckiego przeprowadzonego na zlecenie firmy McCormick i Federacji Polskich Banków Żywności wynika, że wzrósł odsetek osób planujących zakupy z wyprzedzeniem – z 49% do 54%. Jednocześnie o 12% zwiększyła się liczba osób, które starały się nie dopuścić do zepsucia się czy zmarnowania produktów spożywczych, a niemal połowa respondentów (47%) przyznała, że robiła znacznie większe zakupy „na zapas”.

Z badania wynika także, że obecna sytuacja przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania niemarnowaniem żywności, np. poprzez mrożenie produktów spożywczych czy robienie przetworów. Na popularności zyskał temat Zero Waste, czyli tzw. kuchnia resztkowa. Zmianie uległ też sposób odżywiania badanych. Większa ilość czasu spędzanego w domu spowodowała, że 69% ankietowanych zaczęło jeść częściej i więcej domowych posiłków. W czasie lockdownu niektórzy odkryli pasję do gotowania i pieczenia, głównie chleba i ciast. Popularne stało się też odwiedzanie sklepów w godzinach nocnych oraz wczesnych godzinach porannych, ze względu na mniejszy ruch.