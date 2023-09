Polak 27 zł a Niemiec 57 zł. Płace minimalne rosną, ale dalej jest to przepaść

Niemcy są obecnie drugim krajem w UE z najwyższym wynagrodzeniem minimalnym. 1 stycznia płaca minimalna wzrośnie do poziomu 12,41 euro brutto za godzinę (ok. 57 zł). Jest to niewielka zmiana w porównaniu do ostatniej podwyżki, która wyniosła ponad 14,8%. A ile będą zarabiali Polacy?