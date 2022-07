Polak dyrektorem ds. marketingu w McDonald's Germany. Pracował też dla Frisco

Niemiecki McDonald's poinformował, że powołuje Tomasza Dębowskiego na nowego dyrektora ds. marketingu. Tym samym zastąpi on Susan Schramm, która odchodzi z firmy po 20 latach pracy. Nowy członek zarządu McDonald's Germany do monachijskiej centrali przyjedzie z Polski, gdzie do tej pory pełnił podobną funkcję.