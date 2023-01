Polakom brakuje na comiesięczne wydatki. Na czym oszczędzają?

Ostatnie miesiące mocno odbiły się na portfelach Polaków – wynika z przeprowadzonego w styczniu 2023 r. badania SW Research na zlecenie Job Impulse, agencji pracy tymczasowej, członka Polskiego Forum HR.

Większość z nas jest obecnie zmuszona do tego, aby rezygnować z niektórych wydatków, na które wcześniej było miejsce w comiesięcznym budżecie.

Pytani, jaką pracę dodatkową najchętniej by podjęli, ankietowani wskazali fizyczną pracę dorywczą, np. w sklepie lub magazynie, lub pracę dorywczą na godziny, np. sprzątanie.

Ile Polakom brakuje na comiesięczne wydatki?

Ostatnie miesiące mocno odbiły się na portfelach Polaków – wynika z przeprowadzonego w styczniu 2023 r. badania SW Research na zlecenie Job Impulse, agencji pracy tymczasowej, członka Polskiego Forum HR. Tylko 13,2% nie potrzebuje dodatkowych dochodów, aby czuć stabilność finansową. 34,4% potrzebuje kwoty powyżej 2 tys. zł, dla 23,8% wystarczająca byłaby kwota między 1 a 2 tys. zł, a dla 20,8 % pomiędzy 500 a 1 tys. zł. Wśród osób, które zadeklarowały 2 tys. zł są przede wszystkim osoby w wieku 35-49 lat, o dochodach między 4 a 5 tys. zł netto.

- Wyniki badań nie napawają optymizmem. Inflacja oraz wzrost cen sprawiły, że ostatnie miesiące nie były łatwe dla Polaków. Uważniej przyglądamy się domowym budżetom. Szukamy oszczędności lub dodatkowych źródeł dochodu, aby czuć stabilność finansową oraz nie martwić się o to, czy wystarczy nam na opłacenie. Jednym ze sposobów na zwiększenie miesięcznych dochodów jest podjęcie pracy dorywczej. Jako właściciel marki strefajob.pl staramy się rozwijać ofertę tego typu zleceń, dzięki czemu każdy bez względu na doświadczenie może znaleźć pracę rachunków – mówi Łukasz Koszczoł, prezes Job Impulse.

Rezygnujemy z niektórych wydatków. Na czym oszczędzamy?

Większość z nas jest obecnie zmuszona do tego, aby rezygnować z niektórych wydatków, na które wcześniej było miejsce w comiesięcznym budżecie. Ponad 25% ankietowanych deklaruje, że oszczędza na wszystkim, na czym może. Przede wszystkim jest to jedzenie „na mieście” (42,5%), nowe ubrania (38,5%), rozrywka i kultura (37,5%), podróże (30,6%) oraz usługi fryzjerskie i kosmetyczne (31,8). Zaledwie 4,6 % nie musi oszczędzać w ogóle.

Na wszystkim oszczędzają głównie osoby powyżej 50. roku życia (33,8%). Młodzi, do 24. roku życia, rezygnują przede wszystkim z nowych ubrań (50,1%). W każdej przebadanej grupie wiekowej sposobem na oszczędzanie jest rezygnacja z kultury i rozrywki (prawie 40%). To na czym większość nie oszczędza to zdrowie. W grupie badanych powyżej 50 lat, tylko 9,2% rezygnuje z wizyt lekarskich i badań, a w grupie 25-34 lat zaledwie 4,8%.

Praca dorywcza metodą na podreperowanie budżetu

Pytani, jaką pracę dodatkową najchętniej by podjęli, ankietowani wskazali pracę dorywczą zdalną, którą można wykonywać w domu (65,5%), zaś łącznie 51,4% fizyczną pracę dorywczą, np. w sklepie lub magazynie, lub pracę dorywczą na godziny, np. sprzątanie.

Tylko 4% ankietowanych deklaruje, że nie ma na ten moment potrzeby podejmowania dodatkowej pracy. Pozostali szukają możliwości dorobienia. Początek roku jest dobrym momentem, aby zacząć przeglądać oferty i znaleźć odpowiednią dla siebie pracę dorywczą.

[1] Badanie przeprowadzone przez SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI) na zlecenie Job Impulse na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 816 osób, w dniach 9-10 stycznia.