Polanki z nową wizualizacją opakowań

W ramach zmiany postawiliśmy na trzy kluczowe elementy, tj. czytelność z jasno wskazanymi benefitami produktu, efekt w postaci m.in. ryflowanego opakowania i nowoczesnej szaty graficznej oraz na komfort użycia przez konsumentów m.in. dzięki łatwemu otwarciu. Stworzyliśmy też możliwie niewielkie opakowanie, które z jednej strony ułatwia przechowywanie w lodówce, a z drugiej, wykorzystuje mniej plastiku niż dotychczasowe opakowania.

Z badań konsumentów wynika (Masmi dla JBB, luty 2022), że podczas zakupu parówek najważniejsze są dla nich smak, wygląd parówki oraz brak konserwantów i sztucznych dodatków. Polanki oferują to wszystko, co najbardziej doceniają konsumenci. Nie zawierają fosforanów, glutaminianu monosodowego oraz glutenu.

Liczymy, że dzięki nowej strategii marketingowo-sprzedażowej dotrzemy do jeszcze szerszego grona odbiorców zwiększając przy tym wartość sprzedaży oraz zasięg i znajomość samej marki. A potencjał wśród konsumentów nadal jest bardzo duży dzięki czemu segment parówkowy od lat cieszy się niezmiennie dużą popularnością. Parówki są dziś trzecią najbardziej pożądaną przez klientów kategorią wędlin, a spośród osób, które deklarują miejsce dla parówek w swoim koszyku zakupowym, aż połowa zjada je przynamniej raz w tygodniu.

Dlatego też nadal będziemy rozwijać w JBB segment parówkowy w ramach marki Polanki, będąc dla sklepów pewnym i godnym zaufania dostawcą najwyższej jakości produktów - podsumowuje dyrektor sprzedaży i marketingu.