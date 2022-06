POLISH TECH DAY 2022 już 10 czerwca

Całe wydarzenie, zarówno część online, jak i spotkań fizycznych, skupi się wokół tematu łączenia społeczności (“connect to the community”). Panele przygotowane na część wirtualną (10 czerwca) przybliżą tematy społeczne oraz technologiczne. Sesje będą dotyczyły tematów takich jak “Biznes i organizacje wspomagające Ukrainę - perspektywa technologiczna”, współorganizowane przez Fundację PLUGin, Google for Startups oraz Ukrainian Tech Collective, “Rozmowa z Muzeum Emigracji w Gdyni”, skupiająca się na najnowszym badaniu Muzeum Emigracji na temat “Femigracji” - migracji kobiet. Podczas panelu “Technologia designu w architekturze” Adrian Krężlik (Dosta Tec) oraz Marcin Kosicki (Foster + Parnters) porozmawiają o przyszłości architektury i zastosowania w niej innowacji. A “Technologia i dane w sporcie” umożliwi nam posłuchanie m.in. medalisty olimpijskiego i businessmana, Mateusz Kusznierewicza. A to nie wszystko! Ponadto partnerem strategicznym konferencji online jest Google for Startups.

Ambasadorzy Polskich Innowacji

Podczas wirtualnej konferencji odbędzie się również gala rozdania nagród API dla Ambasadorów Polskiej Innowacji, mającej na celu docenienie osób polskiego pochodzenia, które swoimi działaniami w sektorze innowacji i technologii promują Polskę na arenie międzynarodowe. Do laureatów poprzednich edycji należą m.in. Tomasz Bagiński (Platige Image, producent wykonawczy serialu oryginalnego Netflix “Wiedźmin”), Rafał Brzoska (Inpost), Katarzyna Hess-Wiktor (Minnity), Agata Zborowska (Conception X) oraz Rafał Modrzewski (ICEYE).

W tym roku nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach - API Rising Star, API Scientific Research oraz API Business Leader. Jak wybierani są laureaci? W pierwszej kolejności nominowani zostaną wyłonieni przez Fundację PLUGin w konsultacji z partnerami wydarzenia, czyli InCredible Inspirations Sebastiana Kulczyka oraz Polonium Foundation. Następnie, zwycięzcy zeszłorocznej edycji wybiorą trzech laureatów, którym zostaną przyznane nagrody w powyższych kategoriach.

Nagroda API idealnie wpisuje się w misję programu mentoringowego InCredibles Sebastiana Kulczyka, który koncertuje się na wspieraniu najlepszych polskich młodych przedsiębiorców. Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego wyjątkowo wydarzenia i możemy przyczynić się do wyróżnienia i promowania wschodzących polskich talentów - mówi Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk Investments.

API Rising Star, wręczana we współpracy z Incredible Inspirations Sebastiana Kulczyka, jest dla tych, którzy na początku swojej kariery demonstrują doskonałe pomysły i ich wzorowe wdrażanie:

● Maria Trybus (twórczyni Druha We Mnie Masz) - za stworzenie Druha We Mnie Masz, platformy wspierającej ukraińskich studentów w Polsce,

● Fryderyk Sitnik (twórca TeenCrunch) - za stworzenie TeenCrunch, inkubatora dla startupów założonych przez nastolatków.

API Scientific Research, przyznawana we współpracy z Polonium Foundation, nagroda stworzona dla ludzi, którzy dokonują kluczowych postępów w dziedzinie nauki:=

● Joanna Jurek (doktor nauk nt. żywienia człowieka i immunologii) - za dzielenie się nowatorską, opartą na dowodach wiedzą z dziedziny odżywiania na temat tego, jak skutecznie poprawić ogólny stan zdrowia społeczeństwa i jakość posiłków,

● Jacek Wychowaniec (pracownik naukowy, stypendysta programu Marie Curie - Marie Curie Research, na stypendium badawczym w AO Reserach Institute Davos) - za jego pracę nad postępem systemów zdrowia poprzez projektowanie nowatorskich i innowacyjnych technologii oraz szeroki zakres badań od leczenia szczególnych form nowotworów do tego, jak narkotyki działałyby w kosmosie.

● Dalia Gala (doktorantka na Uniwersytecie Oksfordzkim) - za udane badania w dziedzinie neuronauki, w tym ciężkiego zaburzenia depresyjnego, schizofrenii, dysleksji i spektrum zaburzeń autystycznych, wariantów COVID-19, infekcji SARS-CoV-2, a także sztucznej inteligencji - badanie nierównego traktowania ze względu na płeć przy użyciu przetwarzania języka naturalnego i sztucznej inteligencji.

API Business Leader - nagroda dla tych, których charakteryzuje wysoka motywacja, imponujący dryg biznesowy oraz rozbudowana wiedza - liderów biznesu, napędzających rozwój w swoich dziedzinach, a także pomagających wytyczających nowe szlaki technologiczne:

● Ela Madej (przedsiębiorczyni i inwestorka, współtwórczy i partnerka w Fifty Years) - za odważne dążenie do rozwiązania największych problemów świata za pomocą jej inteligencji, a także wspomaganie innych w robieniu tego samego jako liderzy biznesu,

● Piotr Pisarz (współtwórca i CEO Uncapped) - za pomaganie przedsiębiorcom w zwiększaniu swojego kapitału bez oddawania kontroli nad swoim biznesem,

● Martina Tararuj (twórczyni i dyrektorka Konceptbrand Group) - za dążenie do stworzenia technologicznego pomostu pomiędzy Europą Środko-Wschodnią, Wielką Brytanią i Azją i udane wprowadzania polskich firm technologicznych na brytyjski rynek.



Spotkania networkingowe

Nową formą na tegorocznym Polish Tech Day są spotkania networkingowe organizowane w trzech europejskich miastach: w Warszawie (14 czerwca), współorganizowane z Google for Startups i mające miejsce w Google for Startups Campus, w Paryżu (15 czerwca), gdzie wraz z Ambasadą RP w Paryżu i Polską Agencją Inwestycji i Handlu zapraszamy do budynku Ambasady w Hotel de Monaco, oraz w Londynie (16 czerwca), by z pomocą Polish City Club nawiązać bezpośredni kontakt ze społecznością.

Sponsorem strategicznym wydarzenia jest Google For Startups. Pozostałymi sponsorami są Ambasada RP w Paryżu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polish City Club, Polaron oraz Leaware. Dodatkowo partnerami wydarzenia są m.in. Wolves Summit, CIC Warsaw, Polish Business Link. MIT Enterprise Forum CEE, Polonium Foundation, Analityk.edu.pl, Poland Innovative oraz Polish Professional Women Sillicon Valley.

Udział w Polish Tech Day, zarówno w wydarzeniu online, jak i spotkaniach networkingowych jest bezpłatny, a wydarzenia będą miały miejsce w języku angielskim.