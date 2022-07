Półka z prosecco - towar, który latem dobrze rotuje

Według danych firmy NielsenIQ, w ciągu ostatnich 12 miesięcy (do końca kwietnia), Polacy wydali na wina musujące ponad 688 mln zł, co oznacza ponad 13-procentowy wzrost rok do roku. Ilościowo rynek urósł o 6,3 proc. Największy wpływ na wynik, z 43- procentową wartością sprzedaży, miało prosecco. Rynek ten rośnie niemal 18 procent rdr., a Mionetto Prosecco - rośnie trzy razy szybciej niż cały rynek prosecco.