Polki chcą zakładać firmy. Czego się obawiają?

Badanie przeprowadzone, by przyjrzeć się poziomowi wiedzy Polek o finansach i będące elementem długofalowego zaangażowania Visa w edukację finansową pokazuje, że 23% badanych Polek, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jest otwartych na założenie własnej firmy.

Jednym z kluczowych wyzwań wymienianych przez respondentki jest niewystarczająca wiedza na temat formalności związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz niechęć do ryzyka.

Wiedza o bezpieczeństwie płatności cyfrowych i mobilne aplikacje bankowe

Polki w wielu aspektach przekonały się do nowych technologii i mają poczucie, że mogą im zaufać. 48% respondentek wysoko ocenia swoją wiedzę o bezpieczeństwie w internecie w aspektach takich jak: ochrona danych, ochrona przelewów i dostępu do bankowości elektronicznej. Kobiety uważają też, że bankowość mobilna zapewnia bezpieczny kontakt z bankiem. Opinię tę podziela 77% z nich, a wśród niektórych grup odsetek ten jest jeszcze większy. Ponad połowa (51%) Polek zadeklarowała, że ma wysoką wiedzę na temat bezpieczeństwa płatności cyfrowych. Ten wynik jest zbliżony w poszczególnych grupach wiekowych (od 49% do 55%).

Edukacja finansowa w rękach ekspertów

Badanie przeprowadzone na zlecenie Visa pokazuje, że Polki uważają, że edukacją finansową powinni zajmować się uznani eksperci w zakresie finansów (66%), praktycy przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces (63%). Jednocześnie 66% Polek sądzi, że influencerzy i blogerzy, którzy nie są ekspertami w tej dziedzinie, nie powinni prowadzić takiej edukacji. Co ciekawe, opinię tę podzielają również przedstawicielki pokolenia Z – w grupie wiekowej 15-20 lat aż 64% ankietowanych Polek jest zdania, że influencerzy nie powinni prowadzić programów edukacji finansowej. Nie oznacza to jednak, że internet w ich opinii nie jest dobrym źródłem wiedzy o finansach – wręcz przeciwnie – najmłodsze spośród ankietowanych korzystają bowiem z branżowych stron internetowych i oglądają tematyczne filmiki w popularnych mediach społecznościowych. To sugeruje, że platformy cyfrowe pozostają dobrymi kanałami do wykorzystywania przez banki, firmy płatnicze i uznane osoby w świecie finansów czy praktyków.