Polomarket modernizuje, buduje i szuka nowych lokalizacji

Sieć supermarketów POLOmarket otwiera gruntownie zmodernizowany obiekt w Maszewie (pow. goleniowski) przy ul. Jedności Narodowej 37.

Supermarket w Maszewie, którego otwarcie odbędzie się w sobotę 7 listopada, to zupełnie nowy budynek powstały w miejscu dotychczas istniejącego sklepu. Jest realizacją najnowszego konceptu sieci POLOmarket, m.in. pod względem zagospodarowania powierzchni handlowej, ekspozycji towaru, ergonomii oraz funkcjonalności.

Powierzchnia sali sprzedaży wzrosła prawie dwukrotnie w stosunku do dotychczasowej i wynosi 730 mkw. Szerokie aleje zakupowe i nowoczesne oświetlenie znacząco wpłyną na komfort zakupów. Sklep został wyposażony także w 3 nowoczesne stoiska kasowe.



Otwarcie praktycznie nowego sklepu w Maszewie to efekt konsekwentnej realizacji przyjętej przez Grupę POLOmarket strategii dostosowywania wszystkich starszych obiektów do najwyższych standardów zgodnych z najnowszym konceptem sieci. Niezależnie od trwających remontów, prowadzone są obecnie budowy i prace projektowe nad kolejnymi supermarketami. Sieć poszukuję także intensywnie kolejnych nowych lokalizacji.