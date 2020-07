Polomarket otwiera sklep w lokalizacji po Tesco

POLOmarket otwiera dwa kolejne nowe sklepy: w Pigży (woj. kujawsko-pomorskie) oraz Starogardzie Gdańskim (woj. pomorskie).

Obiekt w Pigży, otwierany 24 lipca, zlokalizowany przy ul. Wojewódzkiej 33 to kolejny sklep będący realizacją najnowszego konceptu sieci POLOmarket m.in. pod względem zagospodarowania powierzchni handlowej, ekspozycji towaru, ergonomii oraz funkcjonalności. Uzupełnia go koncept cukierniczo-piekarniczy Pychatka oraz salonik prasowy Świat Prasy. Sklep w Pigży to już 50 POLOmarket w województwie kujawsko-pomorskim.



W pierwszym tygodniu sierpnia, sieć otworzy kolejną placówkę, tym razem w Starogardzie Gdańskim. Zajmie tam lokal po dawnym Tesco przy ul. Droga Nowowiejska 9a. Obiekt jest modernizowany i dostosowywany do najnowszych standardów sieci. Powierzchnia sali sprzedaży powyżej 800 mkw. zapewni komfort dokonywania zakupów.



Niezależnie od otwarć nowych obiektów, prowadzone są obecnie budowy i prace projektowe nad kolejnymi supermarketami. Sieć poszukuję także intensywnie nowych lokalizacji pod swoje sklepy oraz zgodnie z przyjętą strategią kontynuuje modernizacje starszych obiektów.