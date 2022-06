Polomarket promuje letnią ofertę katalogiem

Czym jest POLOmagazyn?

POLOmagazyn to kulinarno-lifestylowy magazyn konsumencki, który wspiera wizerunek sieci POLOmarket oraz jej marek własnych. Od momentu wprowadzenia do sprzedaży na początku 2018 r. cieszy się popularnością wśród klientów.

Co w nowym numerze POLOmagazynu?

Najnowszy numer POLOmagazynu liczy około 100 stron. Jego motywem przewodnim są tematy związane z letnimi aktywnościami. Można w nim znaleźć patenty na przygotowanie lekkich dań, przysmaki na grilla i piknik, a także sposoby na domowe przetwory. W wydaniu nie brakuje również pomysłów na wakacyjne wycieczki oraz inspiracji na nowe hobby: domową uprawę ziół i warzyw, biwakowanie czy tajniki gotowania na ognisku.

Ile kosztuje POLOmagazyn?

Na okładce POLOmagazynu pojawia się Gaja Kuroń - nowa prowadząca programu kulinarnego „Na Szlaku Smaku”. To dietetyczka, pasjonatka gotowania, uczestniczka telewizyjnego show MasterChef. Regularna cena POLOmagazynu to 2,99 zł, natomiast posiadacze POLOkarty oraz aplikacji POLOmarket mogą kupić go jak zawsze w cenie promocyjnej 0,49 zł.