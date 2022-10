Polomarket rozwija aplikację mobilną. Jakie są jej zalety?

Zalety aplikacji POLOmarketu

Na sukces aplikacji POLOmarketu wpłynęła intuicyjność, prostota i niezawodność w działaniu oraz atrakcyjna oferta. Nie mniej istotne są funkcjonalności, które POLOmarket rozwija i ulepsza. Już w momencie startu aplikacji, umożliwiała ona klientom dostęp do wszystkich benefitów wynikających z uczestnictwa w programie lojalnościowym POLOkarta, a także dawała dostęp do dodatkowych, dedykowanych ofert. Użytkownicy otrzymali także możliwość automatycznego tworzenia współdzielonych list zakupowych, udziału w akcjach lojalnościowych poprzez zbieranie oraz wykorzystywanie wirtualnych punktów, czy też dostęp do bazy przepisów kulinarnych tworzonych w ramach autorskiego kanału sieci „Na Szlaku Smaku”.

POLOmarket: Akcje lojalnościowe w oparciu o aplikację

POLOmarket jako pierwsza sieć FMCG, zaczął przeprowadzać akcje lojalnościowe, tak jak loterie, w oparciu wyłącznie o aplikację (wirtualne zdrapki). Nie mniej istotnym było umożliwienie użytkownikom oceny usług i produktów poprzez moduł do pomiaru Customer Experience (Platforma Opinello). Sieć monitoruje poziom satysfakcji klientów praktycznie w czasie rzeczywistym i na bieżąco reaguje jeśli jakiś proces wymaga poprawy. Dzięki temu sieć jest w stanie skutecznie podnosić wskaźnik rekomendacji określany jako Net Promoter Score (NPS).

POLOmarket - co to za sieć

Grupa POLOmarket to największa polska sieć supermarketów. Tworzy ją ponad 280 nowoczesnych placówek na terenie całej Polski, z obrotem w wysokości już ponad 2,8 mld złotych netto za ostatnie 12 miesięcy. Sieć zatrudnia 5,5 tys. osób.