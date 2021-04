Polomarket rozwija usługi mobilne

Pandemia przyspieszyła proces rozwoju naszych usług mobilnych i nie wstrzymała uruchamiania nowych obiektów handlowych - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Bartosz Pietruszka, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Polomarket.

Co musieli państwo wdrożyć przez pandemię? - W trosce o zdrowie naszych klientów i pracowników, od momentu pojawienia się na terenie Polski pierwszych przypadków zakażeń koronawirusem, natychmiastowo podejmowaliśmy wszelkie działania zwiększające bezpieczeństwo. Stosowaliśmy się - i nadal to robimy - nie tylko do zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych, ale wprowadzaliśmy także dodatkowe nadzwyczajne środki ochrony - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Bartosz Pietruszka, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Polomarket.

- Jako jedna z pierwszych sieci, już w połowie marca ubiegłego roku, przy wszystkich stanowiskach kasowych i przy ladach mięsnych wyznaczyliśmy strefy bezpieczeństwa, a chwilę później zamontowaliśmy przegrody z pleksi oddzielające klientów od kasjerów. Wszyscy nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni oraz wyposażeni w jednorazowe rękawiczki, maski, przyłbice i środki do dezynfekcji zarówno stanowisk pracy, jak i osobistej. Na wyposażeniu wszystkich sklepów w strefach wejścia znajdują się stacje do dezynfekcji rąk. Cały czas na teranie sklepów prowadzona jest także kampania informacyjna, przypominająca zasady zachowania bezpieczeństwa - dodaje.

- Pandemia przyspieszyła także proces rozwoju naszych usług mobilnych. W kwietniu 2020 roku, wykorzystując naszą aplikację uruchomiliśmy e-sklep w modelu click&collect. Usługa „zamawiaj w aplikacji i odbieraj w sklepie” działa we wszystkich, ponad 280 sklepach naszej sieci w całej Polsce i dotyczy całego asortymentu. Rozszerzyliśmy ją o płatności online oraz o usługę POLOdrive, dzięki której klienci mogą odbierać bezpiecznie zamówione w aplikacji zakupy w wyznaczonych kasach, a w niektórych miastach także w miejscach przed sklepami, bez konieczności wchodzenia na salę sprzedaży. Wpływ tych rozwiązań na poprawę bezpieczeństwa zakupów jest według nas istotny i wynika przede wszystkim z ograniczenia liczby klientów oraz czasu ich przebywania na sali sprzedaży - tłumaczy Bartosz Pietruszka.

