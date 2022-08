POLOmarket startuje z jubileuszową loterią na 25 urodziny

W loterii może wziąć udział każdy klient sieci posiadający POLOkartę, zarówno tradycyjną, jak i POLOkartę w aplikacji. W terminie od 27 lipca przez 12 kolejnych tygodni za każde 30 zł wydane na zakupy, także te realizowane online, klienci będą otrzymywali 1 los uprawniający do zakręcenia wirtualnym kołem POLOterii.

Jednocześnie klienci będą mogli zwiększyć szansę na wygraną, realizując zakupy w poniedziałki i wtorki, kupując specjalnie oznaczone produkty, czy też korzystając przy zakupach z POLOkarty w aplikacji. Każdy los weźmie również udział w tygodniowym losowaniu nagrody głównej, którą są roczne zakupy w POLOmarkecie.

POLOmarket po raz kolejny stawia na proekologiczne rozwiązania i wzorem lat ubiegłych opiera akcję o wirtualne losy. Po jednorazowej rejestracji na stronie www.poloteria.pl lub w aplikacji, klient może sprawdzić liczbę zebranych losów. Nowością w tegorocznej loterii POLOmarketu podnoszącą atrakcyjność zabawy jest możliwość zakręcenia wirtualnym kołem POLOterii, w celu sprawdzenia, czy któryś z posiadanych losów okaże się tym szczęśliwym.

Do wygrania jest aż 25 000 nagród, w tym między innymi telewizory 50-calowe, rowery górskie, laptopy, zestawy akcesoriów kuchennych, a w tygodniach letnich – akcesoria plażowe. Katalog nagród uzupełniają także kupony rabatowe na zakupy o wartości 10 zł, czy też pakiety 2-sobowych wejściówek do kin sieci KinAds.

Co tydzień przez cały okres trwania loterii będzie losowana nagroda główna: roczne zakupy o wartości 12 000 zł do zrealizowania w dowolnych sklepach POLOmarket aż do początku lipca 2023 roku. Tegorocznej loterii POLOmarketu, jak zawsze, towarzyszy wielkokanałowa kampania marketingowa.

Organizatorem „POLOterii na 25 urodziny POLOmarketu” jest Agencja Smolar. Regulamin loterii dostępny jest w sklepach, na stronach polomarket.pl oraz poloteria.pl, a także w aplikacji POLOmarket.