Polomarket uruchamia sklep internetowy z poziomu przeglądarki internetowej, fot. mat. pras.

Rok po uruchomieniu usługi click&collect w aplikacji mobilnej na smartfonach i tabletach, POLOmarket udostępnia wszystkim swoim klientom możliwość dokonywania e-zakupów, tym razem z poziomu przeglądarki internetowej na komputerach. Jednocześnie dla kilkudziesięciu swoich sklepów POLOmarket wprowadza możliwość dowozu zamówionych zakupów bezpośrednio do domu.

Po sukcesie usługi click&collect, polska sieć supermarketów uruchamia sklep internetowy z poziomu przeglądarki internetowej

Działanie to jest nie tylko kolejnym etapem realizacji przyjętej strategii transformacji cyfrowej, ale też odpowiedzią na oczekiwania klientów

Do e-sklepu sieci można trafić ze strony głównej www.polomarket.pl, jak i bezpośrednio z adresu www.e-polomarket.pl.



Będąc już w e-sklepie należy wybrać placówkę, z której chcemy odebrać swoje zakupy lub z której mają być one do nas dostarczone. Wybieramy też adres dostawy. Po dodaniu produktów do koszyka należy wybrać metodę płatności (wszystkie formy płatności elektronicznych w tym Blik i płatności odroczone Twisto, a także płatności gotówkowe – przy odbiorze osobistym). Na koniec wskazujemy dogodny dla nas przedział czasowy dostawy lub termin odbioru zakupów w przedziale 8:00 - 22:00.



Na początek z dostawy zakupów do domu mogą skorzystać Klienci między innymi z Gdańska, Bydgoszczy, Torunia, Częstochowy, Słupska, Kalisza, Opola, Gliwic, Głogowa i Lubina. Docelowo usługa będzie rozwijana o kolejne miasta. Do końca roku planowane jest udostępnienie jej we wszystkich miastach powyżej 40 tys. mieszkańców, w których znajdują się sklepy POLOmarket.

W ofercie sklepu internetowego w wersji mobilnej i na komputery, dostępnych jest ponad 6 tys. produktów, w tym mrożone, świeże oraz oferta non food.