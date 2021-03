Polomarket z planem modernizacji swoich placówek

Zgodnie z zapowiedziami sieć supermarketów POLOmarket nie zwalnia tempa i planuje kolejne otwarcia nowych i zmodernizowanych obiektów. Dziś otwarty został gruntownie przebudowany sklep w Rakoniewicach (woj. wielkopolskie).

Zmodernizowany sklep w Rakoniewicach zyskał znacznie powiększoną salę sprzedaży (do 633 mkw.) oraz nowe wyposażenie. Dla klientów oznacza to większy komfort zakupów, korzystanie z wygodnych poszerzonych alejek, a także między innymi z nowego stoiska mięsno – wędliniarskiego oraz warzywno – owocowego.

Inwestycja POLOmarket w Rakoniewicach to także wiele rozwiązań proekologicznych, przede wszystkim optymalizacja zarządzania energię zużywaną do utrzymywania odpowiednich temperatur w systemach chłodzących i grzewczych. Kluczową w tym zakresie była inwestycja w instalacje systemu odzysku ciepła, dzięki któremu odzyskiwana energia cieplna wykorzystywana jest do ogrzania sali sprzedaży. Obiekt wyposażony został także w wewnętrzne i zewnętrzne oświetlenie led.