Polomarket z rentownością sprzedaży na poziomie 0,4 proc. i zyskiem w wysokości 5 mln zł

fot. materiały prasowe

W ubiegłym roku spółka Polomarket wypracowała przychody w wysokości ok. 1,98 mld zł, co oznacza wzrost o 4,3 proc. w stosunku do 2018 r. Zysk netto wyniósł 5,05 mln zł (spadek o 6,3 proc. rdr).









- W 2019 roku spółka wypracowała rentowność sprzedaży na poziomie 0,4%, czyli wartość nieznacznie wyższą do roku poprzedniego, a nastąpiło to przy wyższych o 4,3% przychodach ze sprzedaży. Rentowność EBITDA spółki rok do roku osiągnęła tą samą wysokość 0,9%, a rentowność na poziomie EBIT była minimalnie wyższa niż rok wcześniej. W 2019 r. spółka wypracowała porównywalny z rokiem poprzednim poziom 0,3% rentowności netto, co przy wyższym poziomie kwoty podatku CIT za rok bieżący spowodowało w ujęciu wartościowym nieznacznie niższy zysk netto - opisuje firma w sprawozdaniu finansowym.

Firma podaje, że niezmienny (28 dni) pozostaje poziom spływu należności od głównych odbiorców – powiązanych spółek operacyjnych prowadzących sklepy pod logo POLOmarket. Natomiast poprawiła się ściągalność należności spółki od dostawców w ramach rozliczeń kontraktów handlowych. Tym samym cykl rotacji należności uległ skróceniu do 35 dni co jest zjawiskiem pozytywnym. Podobnie jak obniżony o 3 dni poziom rotacji zapasów w wyniku konsekwentnego od kilku lat optymalizowania ilości i jakości asortymentu. Tym samym cykl operacyjny skrócił się o 5 dni. Równolegle o 5 dni uległ skróceniu cykl regulowania zobowiązań handlowych – spółka od lat terminowo realizuje swoje zobowiązania handlowe wobec dostawców.

23 marca br. spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. umowę kredytową na 5-letni kredyt

inwestycyjny w wysokości 40.000 tys. zł z przeznaczeniem na refinansowanie nabycia udziałów własnych celem umorzenia.