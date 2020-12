Połowa klientów preferuje wina w cenie 12-25 zł

Rynek wina w Polsce może osiągnąć w tym roku poziom 3,5 mld zł. W czasie pandemii Covid-19, Polacy coraz chętniej sięgali po wino kosztem piwa lub wódki i papierosów, dokonując zakupów głównie w dyskontach i kierując się ceną. Wina czerwone wytrawne stanowią prawie 80 proc. całkowitej sprzedaży - wynika z analizy Bellini dla Polskiej Grupy Supermarketów (PGS).

Średnia cena butelki wina stołowego w sklepach małoformatowych mieści się w cenie do 20 zł. Wg danych rynkowych połowa klientów wybiera wina w przedziale 12-25 zł, a 30 proc. w cenie 30 zł. Wina w cenie powyżej 30 zł wybiera mniej niż co dziesiąty Polak. Cena to główny czynnik stanowiący barierę dla rozwoju polskich win i ich udziału w rynku. Butelka z krajowej winnicy to wydatek na poziomie powyżej 50 zł.

Polacy najczęściej sięgają po wina czerwone, wytrawne (ponad 80 proc. sprzedaży). Znacznie rzadziej po półwytrawne, półsłodkie i słodkie. Rosnąca dostępność w sklepach sprawiła, że coraz chętniej wybieramy wina musujące - włoskie Prosecco czy hiszpańską Cavę.

Według danych GUS (luty 2020) Polscy najczęściej piją wino podczas spotkań towarzyskich, odpoczynku i spożywania posiłku. Jednorazowo wypijamy przeciętnie ok. 4 lampek – w weekendy dwukrotnie więcej niż w dni powszednie. Ciekawostką jest fakt, iż ilość spożycia wina jest stała i niezależna od wieku (z lekką przewagą u osób między 30. a 40. rokiem życia). To różni wino od piwa i wódki, których konsumpcja z wiekiem spada.

Statystyczny Francuz wypija rocznie 50 litrów wina, Włoch 44 litry (Eurostat). Polak – ok. 4-5 litrów. Ale to właśnie polski rynek jest obiecujący, ponieważ sprzedaż rośnie z roku na rok o ok. 5-6 proc. – uważają eksperci.

Sprzedaż wina w Polsce w ciągu 12 miesięcy (VIII 2019-VIII 2020, Nielsen) wzrosła o 9 proc., ustanawiając rekord pod względem wydatków – 3,2 mld zł. Dane nie uwzględniają sektora gastronomicznego i imprez masowych. W konsekwencji rynek może osiągnąć 3,5 mld zł. - Analizy pokazują, że polski konsument wypija ok 4 litrów wina rocznie, podczas gdy średnia dla winiarskich krajów UE, takich jak np. Francja, wynosi powyżej 50 litrów. Perspektywy wzrostu tego rynku są zatem bardzo duże. Dlatego podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu na rynek nowej marki do sieci Top Market – podkreśla Michał Sadecki, prezes Polskiej Grupy Supermarketów.