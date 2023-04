Połowa Polaków pracuje za dużo i boi się poprosić o podwyżkę

Ponad połowa pracowników (56 proc.) w związku z kryzysem stara się lepiej wykonywać swoje zadania.

46 proc. badanych określa swój poziom satysfakcji z pracy jako wysoki lub bardzo wysoki.

Niemal co druga osoba (45 proc.) uważa, że w ciągu ostatniego roku pracowała za dużo.

Nastroje na rynku pracy są osobliwą mieszanką zjawisk gospodarczych i globalnych trendów w kulturze pracy i przynoszą dość sprzeczne postawy – wynika z przeprowadzonego przez SW Research badania opinii na grupie 1000 pracujących Polek i Polaków, opublikowanego w raporcie Blue Colibri ”Quiet quitting i work-life balance w Polsce 2023”.

Chociaż bezrobocie spadło pod koniec ubiegłego roku na nienotowane od dekad poziomy i teoretycznie mamy w Polsce wymarzony rynek pracownika, do optymizmu wśród zatrudnionych jest daleko.

W jakich nastrojach polscy pracownicy weszli w 2023 r.

Badanie pokazuje, że mimo dość dobrych wskaźników ekonomicznych jesteśmy przekonani, że obecny czas nadal jest kryzysowy i na horyzoncie może czaić się stagnacja gospodarcza. Ponad połowa pracowników (56 proc.) w związku z kryzysem stara się lepiej wykonywać swoje zadania, a 55 proc. bardziej szanuje swoją pracę, a 43 proc. boi się jej utraty.

Mimo statystycznie dość dużej satysfakcji z pracy - co trzeci zatrudniony określa ją jako wysoką, a co dziewiąty jako bardzo wysoką - aż 34 proc. osób rozważa jej zmianę w tym roku.

Może to być związane z brakiem podwyżek wyrównujących inflację (aż 44 proc. badanych deklaruje, że bałaby się o nią poprosić u obecnego pracodawcy) albo z przepracowaniem. Niemal co druga osoba (45 proc.) uważa, że w ciągu ostatniego roku pracowała za dużo.

Inflacja, wojna, AI, czyli pracownicza mieszanka nastrojów

Z jednej strony doświadczamy wysokiej i stale rosnącej inflacji, która dla wielu osób oznacza spadek ich realnych zarobków. Łączy się to z obawą o kondycję polskich firm, którym pandemia nadwyrężyła finanse, a wojna w Ukrainie i kryzys energetyczny psują konkurencyjność. Do tego dochodzą obawy związane z rozwojem technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji, która miałaby zmienić sytuację w wielu zawodach.

Jednocześnie mamy ogromne niedobory pracowników w niektórych branżach i to kandydaci zaczynają dyktować warunki na rozmowach kwalifikacyjnych. Docierają do nas też echa eksperymentów ze skracaniem czasu do czterech dni tygodniowo lub sześciu godzin dziennie. Pojawiła się też polska odsłona modnego na zachodzie quiet quitting czyli cichej rezygnacji. Jej skalę zbadało właśnie Blue Colibri.

- Tak duże nagromadzenie pozornie sprzecznych ze sobą trendów na rynku pracy sprawia, że nastroje wśród pracowników mogą się mocno różnić ze względu na branżę, firmę czy nawet w poszczególnych oddziałach danej spółki. Dlatego najlepszym wnioskiem dla pracodawcy po lekturze naszego raportu jest zadbanie o jakość komunikacji wewnętrznej. Trzeba zorientować się, które z wychwyconych przez badanie zjawisk są w danej organizacji najsilniejsze i trzymać rękę na pulsie - mówi Tímea Mozgirs z Blue Colibri.

Blue Colibri to powstała w 2019 r. aplikacja i platforma komunikacji wewnętrznej, która jest w stanie zastąpić kilkanaście narzędzi do rozmów, szkoleń i zarządzania kadrami w firmie. Korzysta z niej już ponad 100 przedsiębiorstw i 84 tys. pracowników w całej Europie. Przeprowadzone z końcem 2022 r. badanie miało pozwolić Blue Colibri zorientować się w nastrojach panujących na polskim rynku pracy, na którym spółka zdecydowała się zadebiutować.

Badanie pokazało, że 85 proc. pracowników w Polsce nie zna popularnego na Zachodzie terminu quiet quitting, a część osób deklarujących jego znajomość błędnie go definiuje. Nie oznacza to jednak, że postawy kojarzone z tzw. cichą rezygnacją są nam obce. Według połowy respondentów wykonywanie wyłącznie wymaganych przez pracodawcę zadań jest mądre i sprytne.

- Polacy lubią pracować mądrze, zgodnie z maksymą “work smarter, not harder”, a nie “harować”. Quiet quitting wiąże się z innymi trendami widocznymi na rynku pracy: postawieniem na well-being (dobrostan) czy work-life-balance. To wyrzeczenie się, jakże widocznego w naszych krajach na początku lat 90-tych, kultu pracy - zauważa Tamás Barathi, współzałożyciel aplikacji Blue Colibri wywodzącej się z Węgier.