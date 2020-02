POLOzaury w POLOmarkecie: Zakupy za 1500 zł uprawniają do darmowej maskotki

Zebranie 50 znaczków uprawnia do odebrania POLOzaura za darmo; fot. materialy prasowe

POLOzaury – maskotki w kształcie dinozaurów od środy, 19 lutego dostępne będą w kolejnej akcji lojalnościowej w sklepach sieci POLOmarket. Sieć uruchamia pierwszy autorski program oparty o własny koncept i wzory maskotek.

Akcja lojalnościowa z POLOzaurami to początek długofalowego projektu komunikacji marketingowej opartego na aktywnościach kierowanych do dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców.

- Po doświadczeniach z lat ubiegłych, w tym roku pierwszy raz zdecydowaliśmy się stworzyć projekt oparty o własną licencję, według własnego pomysłu – mówi Krzysztof Szultka, Dyrektor Marketingu POLOmarket. – Siedem zaprojektowanych i stworzonych przez nas POLOzaurów to nie tylko wyśmienitej jakości maskotki, które można zabrać do domu, zbierając odpowiednią liczbę znaczków. Przygody tej szalonej siódemki dinozaurów zostały sfilmowane i stały się dla nas inspiracją do poruszenia problemów, z którymi codziennie borykają się rodzice naszych Maluchów. Zrobiliśmy to wspólnie z ekspertami z zakresu wychowania, psychologii i żywienia. POLOmarket jest Siecią, która zna i rozumie problemy i potrzeby swoich Klientów, i chce im pomagać poprzez dostarczanie atrakcyjnego i użytecznego kontentu – dodaje.

Filmowe przygody POLOzaurów mają poruszać ważne kwestie wychowawcze, m.in. dziecięce nawyki żywieniowe, problemy emocjonalne, więzi rodzinne czy niedostateczną aktywność ruchową. Perypetie POLOzaurów będzie można śledzić na dedykowanej stronie internetowej, w mediach społecznościowych sieci POLOmarket, na kanale Youtube, a także za pośrednictwem aplikacji mobilnej sieci.

Jak zdobyć POLOzaura? należy zrobić codzienne zakupy w POLOmarkecie przy użyciu karty lojalnościowej – POLOkarty lub e-POLOkarty i zbierać specjalne znaczki: papierowe lub wirtualne. Znaczek można otrzymać za każde wydane 30 zł. Zebranie 50 znaczków uprawnia do odebrania POLOzaura za darmo, a po zgromadzeniu połowy znaczków maskotki można zakupić w cenie 24,99 zł.

Akcja trwać będzie od 19 lutego do 21 kwietnia 2020 r.