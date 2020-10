Polozaury wracają do Polomarketu

Polomarket wspiera sprzedaż loterią, fot. mat. pras.

POLOmarket przedłuża atrakcje związane z obchodami swoich 23-urodzin na kilka najbliższych miesięcy. Pierwszym elementem jest program lojalnościowy z nową linią produktów marki Zavio Prestigio.

Klienci podczas codziennych zakupów kolekcjonują znaczki, których odpowiednia liczba uprawnia do zakupu garnków, patelni, brytfann i sztućców marki Zavio Prestigio z 50 proc. rabatem.



Następnym punktem programu jest Urodzinowa Loteria e-zdrapkowa, w której główną nagrodą jest samochód Hyundai i20. Na Klientów czekają także bony o łącznej wartości blisko 100 000 zł na zakupy w POLOmarkecie, a także wiele innych nagród rzeczowych, których organizator przewidział 10 500. W tym roku tradycyjne zdrapki wręczane przez kasjerów zastąpią ich bardziej ekologiczne wersje elektroniczne. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy zrobić zakupy za co najmniej 40 zł z użyciem POLOkarty lub e-POLOkarty i zachować paragon. Zakupów można dokonać również w aplikacji POLOmarketu. Loteria potrwa od 21 października do 10 listopada 2020 r. Losowanie nagrody głównej odbędzie się 16 listopada. Szczegółowy regulamin akcji znajduje się na stronie www.POLOteria.pl.



Już niedługo w sklepach sieci POLOmarket ponownie pojawią się maskotki POLOzaury. Pluszaki otrzymać będzie można za darmo, kolekcjonując naklejki odbierane w kasie lub ich elektroniczne wersje w aplikacji mobilnej POLOmarketu. Gady znajdą się także w serii programów kulinarnych na kanale YouTube „Na Szlaku Smaku”. Wraz z prowadzącym – Michałem Bałazym, promować będą, zdrowe nawyki żywieniowe.