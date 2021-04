Polscy fani Lidla mogą kupić firmowe klapki, koszulki i ...skarpetki

fot. za lidl.pl

Od poniedziałku 26 kwietnia w sklepach Lidla pojawi się limitowana kolekcja #lidlfan. W asortymencie koszulki, klapki oraz skarpetki z logo dyskontowej sieci.

Koszulki oraz klapki będą sprzedawane w cenie 24,99 zł a skarpetki 7,99 zł.

To pierwsza taka kolekcja dostępna w Polsce. Do tej pory żadna sieć na zdecydowała się na taki krok. Przypomnijmy jednak, że w 2019 r. w Niemczech Lidl postanowił nagrodzić lojalnych klientów sneakersami Lidl. 1 kwietnia Lidl zaprezentował swoje własne niebiesko-żółto-czerwone sneakers w poście na Facebooku. But, pierwotnie wymyślony jako żart primaaprilisowy, został tak dobrze przyjęty przez użytkowników mediów społecznościowych, że Lidl postanowił pójść tą drogą.