Polscy klienci chcą zaangażowanych sieci handlowych

Inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności mogą pozytywnie wpływać na reputację firmy, intencje zakupowe i lojalność konsumentów. Agencja Inquiry w swoim ostatnim badaniu zapytała polskich konsumentów jakich konkretnych działań oczekują od sieci handlowych. Poznaj ich opinię!

Zrównoważony rozwój to jeden z 4 najważniejszych trendów w handlu. Konsumenci na całym świecie deklarują, że zrównoważone praktyki sieci handlowych i marek są dla nich ważne. Ich deklaracje powinny mieć zatem priorytetowe znaczenie dla sieci handlowych - według danych firmy Inquiry w 2020 r. 44 proc. polskich konsumentów zdecydowało się na zakup produktów od firmy, która podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, a nie od firmy konkurencyjnej, która nie jest znana z takich rozwiązań.

Czego chcą polscy konsumenci? Przede wszystkim działania!

Z webminarium Inquiry „ Zrównoważony rozwój i zachowania konsumenckie” dowiedzieliśmy się, że 75 proc. Polaków uważa, że idee zrównoważonego rozwoju powinny być wdrażane przez firmy i instytucje, a 62 proc. badanych deklaruje, że informacje o działaniu producenta zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju mają wpływ na wybór produktu.

Polacy poproszeni przez firmę o wskazanie trzech najważniejszych zagrożeń dla środowiska związanych z produkcją, dystrybucją i handlem żywnością najczęściej wymieniają: plastikowe opakowania (reklamówki, woreczki, butelki) (50 proc. badanych); marnotrawstwo żywności (34 proc.) oraz stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin w uprawach (24 proc.). Na dalszych miejscach są: żywność modyfikowana genetycznie (21 proc.), rosnące zużycie energii z paliw kopalnych (21 proc.), przemysłowa hodowla zwierząt (20 proc.), nieodpowiednia gospodarka wodna (18 proc.), jednorazowe sztućce, naczynia i słomki (18 proc.), nadmierne wykorzystanie zasobów (16 proc.), wykorzystanie oleju palmowego do produkcji żywności (14 proc.) oraz żywność importowana z odległych krajów (12 proc.).

Za tymi odpowiedziami idą konkretne oczekiwania wobec działań sieci handlowych.

Jeśli chodzi o najbardziej potrzebne działania firm handlowych dotyczące zapobiegania marnowaniu żywności, polscy konsumenci wskazują:

- Sprzedaż po obniżonej cenie produktów o kończącym się terminie przydatności do spożycia, wczorajszych warzyw i owoców, pieczywa pod koniec dnia (41% badanych)

- Wprowadzenie specjalnych półek/miejsca w sklepach na produkty o krótkiej dacie ważności i sprzedawanie ich po obniżonej cenie (38%

- Współpracę z bankami żywności lub innymi organizacjami pomocowymi i przekazywanie im produktów, którym kończy się termin ważności, ale nadal nadają się do spożycia 38%

- Wprowadzenie do oferty owoców i warzyw, które nie spełniają przyjętych standardów, np. są krzywe, zbyt małe

