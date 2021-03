Polacy chcą mieć świadomość tego, co znajduje się w żywności wkładanej do koszyka podczas zakupów i coraz częściej analizują informacje zawarte na opakowaniach i etykietach produktów spożywczych. Na opakowaniu, oprócz m.in. składu, powinna się znaleźć także informacja o tym, że dany produkt zawiera GMO.

Z badania „Wiemy, co jemy? Polacy o potrzebie informacji” przeprowadzonego przez agencję badawczą Inquiry we współpracy z ITBC Communication wynika, że aż 90% ankietowanych sprawdza skład produktu oraz to, czy żywność zawiera dodatki. Ponad 80% badanych zwraca uwagę na działanie prozdrowotne produktu i zawartość składników odżywczych. Natomiast ponad 70% konsumentów interesuje się krajem pochodzenia żywności i sposobem jej produkcji. Widać więc, że Polacy coraz większą uwagę przywiązują do tego, by kupowana przez nich żywność była zdrowa i bezpieczna.

Inne sondaże pokazują, że Polscy konsumenci obawiają się żywności zmodyfikowanej genetycznie, czyli wyprodukowanej z roślin i zwierząt o sztucznie zmienionym materiale genetycznym. Widać to wyraźnie m.in. na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego kilka lat temu przez CBOS. Wynika z niego, że ponad 70% Polaków mając możliwość wyboru pomiędzy produktem zawierającym genetycznie zmodyfikowane organizmy i znacznie droższym produktem bez GMO, wybrałoby ten drugi. Dlaczego konsumenci boją się GMO? Aż 76% ankietowanych obawiało się nowych chorób i alergii, a 71% bało się nasilenia różnych chorób.

