Polska coraz mniej atrakcyjna dla migrantów zarobkowych

O rynku pracy w obliczu pandemii opowiada Mariusz Hoszowski, prezes firmy Smart Work.

Związane z zagrożeniem koronawirusem dynamicznie zmieniające się obostrzenia, braki w dostawach komponentów, niemożność realizacji zamówień i co za tym idzie – niepewność zatrudnienia – doprowadziły do sytuacji, w której nad pracodawcami oraz samymi pracownikami z wielu branż zaczęło pojawiać się widmo niewypłacalności. Jak wygląda aktualna sytuacja na rynku pracy?

- Na pewno jest ona specyficzna. Choć na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy pracodawcy zwiększali zatrudnienie, to z drugiej strony rosły także wymagania pracowników oraz koszty ich zatrudniania. Taki stan rzeczy spowodowany jest nie tylko rozporządzeniami rządu czy uwarunkowaniami rynkowymi, ale przede wszystkim zmniejszeniem atrakcyjności naszego kraju z punktu widzenia migrantów zarobkowych. Tego pracownicy z zagranicy w sposób naturalny wybierają bowiem legalną pracę za większe pieniądze. W ukraińskim sektorze edukacyjnym bardzo popularny stał się trend szkolenia się w zakresie języka niemieckiego. Widać więc jak ogromną szansę w niemieckim rynku pracy dostrzegają obywatele Ukrainy. Jednak to, co dla jednych jest okazją, to dla innych stanowi poważne zagrożenie. – mówi Mariusz Hoszowski, prezes firmy Smart Work.

Gdzie najtrudniej?

Czas pandemii jest wyjątkowo wymagający dla przedstawicieli niektórych gałęzi gospodarki. Które branże najbardziej ucierpiały w związku z pandemią? Jak mówi prezes firmy Smart Work, przez zagrożenie epidemiologiczne najmocniej ucierpiała branża hotelarsko-restauracyjna. To właśnie w tym segmencie wielu przedsiębiorców do tej pory nie może otrząsnąć się ze skutków pandemii: - Ze względu na niepewność i wysokie ryzyko, nastąpiło zjawisko odwrotu pracowników od tych branż. Pracownicy, wykonujący wcześniej zawód kelnerów czy pomocy kuchennych znaleźli bardziej stabilną pracę przy, na przykład, produkcji, co niestety zaczęło przynosić bardzo negatywne konsekwencje. Aktualnie w branży HORECA brakuje pełnej obsady, a - co za tym idzie - jakość obsługi również dramatycznie spadła.